Chassé-croisé de géants à La Machine

France Bleu Occitanie est en direct du quartier Montaudran de Toulouse ce samedi 16 avril 2022 entre 11h et midi à l'occasion du grand spectacle gratuit du week-end sur la piste des géants. Le Cheval-Dragon Long Ma, créé par François Delaroziere et la Compagnie La Machine, à découvrir.

Long Ma devient Machine de ville en transportant des spectateurs sur son dos du 19 avril au 8 mai. D'ici là, ne manquez pas l'événement de ce week-end. Les festivités grandeur nature se déroulent tout le week-end et 300 personnes travaillent sur ce spectacle qui met en scène le cheval dragon, l'araignée et le Minotaure. Venez en transports en commun : Grand parking à vélo, bus renforcés sur les lignes 8 et 23. En train aussi vous pouvez faire la liaison entre Matabiau et Montaudran en à peine 6 minutes. Tout le monde garde en tête le spectacle d'Astérion et de l'araignée dans le centre-ville de la ville rose... "Le Gardien du Temple", qui avait réuni des milliers de spectateurs à Toulouse. François Delarozière est dans "Circuit Bleu Côté Culture".

