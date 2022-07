Chris Clad - Les 4 saisons de Vivaldi

Réécoute de l'interview Copier

Chris Clad en concert

Tournée des églises - 6 dates exceptionnelles

Chris Clad est un violoniste soliste à la renommée internationale, installé à Londres et originaire d’Alsace.

Il commence le violon à l'âge de 5 ans, il étudie la musique au Conservatoire puis à la Juilliard School de New York. Chris Clad a également participé en tant qu’interprète et compositeur à plus de 150 films, dont les plus connus sont La Liste de Schindler, Harry Potter, James Bond et a également collaboré avec des artistes comme Andrea Bocelli, Les Spice Girls, Charles Aznavour, Georges Michael, Florent Pagny ou encore Patrick Bruel, Michael Bublé, Sting, William Scheller etc…

Cette année, Chris Clad a décidé de revenir sur ses terres pour une série de 6 concerts dans les églises Haut-Rhinoises :

Vendredi 08/07 - 20h - Église St Léger - GUEBWILLER

- 20h - Église St Léger - GUEBWILLER Samedi 09/07 - 20h - Eglise Notre dame - ROUFFACH

- 20h - Eglise Notre dame - ROUFFACH Dimanche 10/07 - 20h - Eglise Saint-Jean-Baptiste - BUHL

- 20h - Eglise Saint-Jean-Baptiste - BUHL Vendredi 15/07 - 20h - Collégiale St Martin - COLMAR

- 20h - Collégiale St Martin - COLMAR Samedi 16/07 - 20h - Basilique Notre-Dame de Thierenbach - JUNGHOLTZ

- 20h - Basilique Notre-Dame de Thierenbach - JUNGHOLTZ Dimanche 17/07 - 20h - Eglise St Etienne - CERNAY

Tarifs : 15€ Gratuit pour les -18 ans et étudiant