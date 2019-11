Christian Deichtmann de l'Ébénisterie d'art Le Chevalet au Salon Résonance(s)

Strasbourg, France

Le salon résonance[s] a pour vocation d’afficher le visage contemporain des métiers d’art à travers une sélection exceptionnelle d’objets aux lignes modernes, réalisés en pièces uniques ou en séries limitées.

Cette année, près de 190 professionnels des métiers d'art, issus de la France entière mais également de plusieurs pays européens dévoilent leurs créations les plus récentes et les plus audacieuses.

Avec près de 20 000 visiteurs en 2018, résonance[s] est devenu LE rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs d'objets sensibles et les prescripteurs en quête de nouveautés.

Rendez-vous à la 8e édition du salon qui se tiendra du 8 au 11 novembre 2019.

