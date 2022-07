Circuit Bleu de l'été France Bleu Champagne-Ardenne

Tout l'été, France Bleu Champagne-Ardenne envoie ses balados parcourir le territoire champenois afin de le faire (re)découvrir aux auditeurs et que ces derniers puissent prévoir de futures activités touristiques.

Aujourd'hui, Noémie Schlachter continue sa visite de la région et plus particulièrement le sud de Reims, dans le secteur de Prunay.

Prunay

Ce matin nous prenons notre envol pour atterrir à Prunay.

Aérodrôme Reims Prunay

Marc Hameury, responsable de l'aérodrome, nous ouvre ses portes aujourd'hui pour nous faire découvrir toutes ses activités. Il offre toutes les prestations et les équipements dignes de la plus importante plateforme de tourisme et d’affaires de Champagne-Ardenne.

Infos pratiques

03 26 49 10 92

La Chalonne - 51360 Prunay

FlyAndFun

Un vol en avion de chasse, ça vous tente? Aymeric de Valence, pilote ainsi que d'autres membres de l'équipe FlyAndFun seront avec Noémie pour nous faire découvrir cette activité pleine de sensations fortes.

Vol au crépuscule - FlyAndFun

Infos pratiques

06 73 72 56 28

contact@flyandfun.fr

Reims Planneur

Beaucoup moins bruyant maintenant, découvrons le vol en planneur avec Rachid Khemiri, président de Reims Planneur.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Infos pratiques

03 26 49 11 42

club@reimsplaneur.fr

Et on continuera notre découverte du terroir champenois, avec d'autres invités, dans Circuit Bleu, Coté Saveurs, dès 10 heures !