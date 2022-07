Circuit Bleu Happy Hour - "Les Secrets du Petit Bonhomme"

Elle est accompagnée de Séverine Couvreur, vice-présidente de la Mission Coteaux et Caves de Champagne, en charge de l'événement "Les Secrets du Petit Bonhomme" à Rilly-la-Montagne.

Les 16 et 17 Juilllet 2022, à Rilly-la-Montagne

Les 16 et 17 juillet, 22 vignerons vous ouvrirons leurs portes et vous feront célébrer le Champagne. De nombreuses animations pour les petits et les grands seront prévues lors de ce week-end dont le grand retour de la soirée concert.

Guidés par le charmant Bacchus, Dieu du vin, vous découvrirez tous les secrets du champagne et du village.

Animations et dégustations seront les axes principaux de cet événement oenotouristique.

Fabrication d'un tonneau - "Les secrets du Petit Bonhomme"

Informations importantes

Le pass week-end donne accès libre à la manifestation le 16 et 17 juillet à partir de 11 h 00.

Billets en vente à l'Office de Tourisme du Grand Reims ou sur le site internet www.secretsdupetitbonhomme.com

Gratuit pour les moins de 18 ans

25 € pour les adultes comprenant l'accès à 14 dégustations et une flûte offerte

Des navettes Reims/Rilly-la-Montagne sont organisées par Jacqueson Tourisme. Possibilité de s'y rendre en TER : gare Reims/Rilly-la-Montagne.