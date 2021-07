Clermont-Ferrand : voyage en Egypte au musée Bargoin

Connaissez-vous l’égyptologue Marcelle Baud ? Installée à Mailhat (Puy-de-Dôme) une grande partie de sa vie, elle est la première femme à être recrutée par l’Institut Français d’archéologie orientale du Caire (Ifao) en 1921, en tant que "dessinateur" . Un exploit : à l’époque, l’archéologie était un domaine très masculin.

Une carrière d'exception

"Elle s’intéressait aux dessins réalisés par les scribes, sur les parois des temples et des tombes dans l’Egypte ancienne", explique Marie-Bèche Wittmann, directrice adjointe du musée Bargoin et responsable du département archéologie. "Concrètement, elle était chargée de faire des relevés, de la documentation, et de _produire des dessins pour les publications de l’Ifao_".

Nombre de ses croquis, aquarelles, calques et photographies sont aujourd'hui affichés sur les murs du musée. "Nous possédons plus de 4000 archives. Certaines ont été prêtées par _le Louvre_. Nous avons souhaité les valoriser à travers cette exposition". L’une d’entre elles : un relevé de plus de 7 mètres sur papier calque qui représente la fête d’Opet, une célébration religieuse de l’Egypte antique.

Un cortège de pleureuses dans l'Egypte ancienne, réalisé par Marcelle Baud - © Radio France - Léa Surmely

Une exposition ouverte à tous

Deux niveaux de lecture sont proposés, l’un pour les adultes et l’autre pour les enfants dès 6 ans. "Il y a un vrai côté ludique et pédagogique", affirme Marie-Bèche Wittmann. "Le parcours est _jalonné par une enquête_, les enfants doivent découvrir dans quelles circonstances est morte la chanteuse d’Amon". Au programme également : des jeux, des manipulations, des vidéos… tout est réuni pour passer un moment agréable en famille.

Un espace ludique, destiné aux enfants - © Radio France - Léa Surmely

Informations pratiques

L’exposition est ouverte jusqu’en janvier 2022 du mardi au samedi de 10h à 12 heures et de 13h à 17 heures. Le dimanche, seulement entre 14h à 19 heures.

Concernant les tarifs, comptez 5 € pour les adultes, et 3 € pour les tarifs réduits. Pour les moins de 18 ans, les étudiants, les détenteurs de la Carte "CitéJeune", les adhérents des Amis des musées de Clermont-Ferrand et les adhérents des Amis des musées de Riom, c'est gratuit ! À noter : rien à débourser non plus les premiers dimanches de chaque mois.

Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée, à compter du lundi 26 juillet. Le port du masque est également obligatoire.