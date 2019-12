Ch' Traîneau de Noël sur France Bleu Nord

Hauts-de-France, France

Chaque jour, lors des jeux de Ch'Traîneau de Noël, appelez le 03 20 55 89 89 et si vous passez sur l'antenne, choisissiez une couleur de cadeau : BLEU / VERT OU JAUNE.

Selon la couleur sélectionnée, rien, ou un petit lot , ou un gros lot est gagné !

Attention, si vous tombez sur Rien, vous avez la possibilité de choisir une autre couleur !

A gagner avec CH'Traîneau de Noël

Carte cadeaux PICWICTOYS, des cartes carburant, des écouteurs Bluetooth, des tasses de mineurs, des entrées ASTERIX, des maniques, des portes clefs lumineux des 40 Ans de France Bleu Nord, des stylos, des pin's des 40 Ans de France Bleu Nord (hé oui ça revient), des almanachs, et des Pass Hiver pour des entrées dans les sites touristiques en Nord-Pas de Calais.

Nos PASS HIVER de Ch'Traîneau de Noël :

Cité Nature Arras

Cité Nature

Installée dans une ancienne usine de lampes de mineurs, Cité Nature est un centre culturel et scientifique dédié à l’alimentation et l’agriculture, la nature et la santé. Avec ses 2400 m2 d’expositions permanentes, 1600 m2 d’expositions temporaires et son jardin d’un hectare et demi, Cité Nature est le lieu incontournable pour APPRENDRE EN S’AMUSANT.

Cet été, Cité Nature vous accueille 7/7 jours du lundi au vendredi de 10h à 18h et le week-end de 14h à 18h.

Plus d'infos sur le site de Cité Nature Arras

Goolfy Lille

Un Mini Golf d’intérieur fluorescent - Goolfy

Découvrez Goolfy votre espace de loisirs original et innovant à Lille. Idéal pour les enfants comme pour les adultes, notre centre vous ravira par son atmosphère fantastique. Dans un espace couvert et plongé dans l'obscurité, évoluez sur un parcours de mini-golf fluorescent. L'ambiance sonore vous immerge plus profondément encore dans cet univers époustouflant. Explorez des lieux où magie et poésie se côtoient sur fond de musique épique : Le Monde des pirates, les Aventuriers dans la jungle, le Tour du Monde en 80 jours, 20 000 lieux sous les Mers…

Plus d'infos sur le site de Goolfy Lille.

Ice Mountain ADVENTURE PARK COMINES

Sur de la Vraie Neige - Ice Mountain

Bien plus que de la neige. Découvrez ici toutes nos activités uniques! Vous profiterez d’une journée pleine d’action pour toute la famille! Boutique Sports d'Hiver. Indoor Skydive Cadeaubon. Bar & Restaurant. 4 Terrains de Paintball. Piste de Ski de 210m. Vraie Neige.

Et profitez cet hiver de ski nocturne en musique...

16 rue de Capelle

7780 Comines

Belgique

GPS: rue des rubaniers

T +32 (0)56 55 45 40

F +32 (0)56 55 63 74

Plus d'nfos sur le site info@ice-mountain.com

Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve (Be)

Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée fête son dixième anniversaire cette année. - ®nicolas-borel-atelier-christian-de-portzamparc

Le Musée Hergé, le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée, fête son dixième anniversaire cette année. Un lieu exceptionnel, imaginé par l’architecte français, Christian de Portzamparc. Une scénographie très étudiée : une formidable palette de couleurs au service d’une œuvre mythique, celle du Maître de la Ligne Claire. L’art du créateur de Tintin et Milou, père de la bande dessinée européenne, y est présenté sous toutes ses facettes : Hergé illustrateur, lettreur, scénariste, publiciste et quelquefois peintre, l’inventeur d’un style graphique à l’épreuve du temps et des modes.

Plus d'infos sur le site du Musée Hergé

La Coupole Saint Omer/Wizernes

C'est ici que la face du Monde aurait pu changer - La Coupole

Un même lieu, deux équipements à la rencontre de l’Histoire et des Sciences, de la fusée V2 à la conquête spatiale. Véritable cité souterraine construite en 1944 par l’armée allemande, La Coupole plonge les visiteurs au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. La Coupole est aujourd’hui une étonnant Centre d’Histoire qui nous conduit de la folie nazie à la face cachée de la conquête spatiale en passant par les années noires de l’Occupation. C’est aussi un Planétarium 3D qui vous propulse dans les étoiles en trois dimensions ! Flottez dans l’Espace, foncez vers la Lune à bord de Saturn V, posez le pied sur Mars. En totale immersion dans une bulle avec un écran hémisphérique à 360°, lunettes 3D sur le nez, le spectacle est saisissant !

Plus d'infos sur le site de la Coupole

Histoire d'Abeille

Dans les 7 Vallées

Installé à Boin Plumoison en 7 Vallées, le Musée de l'Abeille est devenu Histoire d'Abeille.

Tout savoir sur les abeilles, leur vie, leur ruche, le travail des ouvrières, le miel et sa récolte... Histoire d'Abeille à visiter en famille.

923 rue Nationale 62140 Bouin Plumoison

03 21 81 46 24

Plus d'infos sur le site histoiredabeille.fr

La Piscine de Roubaix

A visiter en famille, c'est très gratifiant - La Piscine

La Piscine - Musée d’art et d’industrie André Diligent, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2001 est implantée sur le site de l’ancienne piscine Art Déco qui à l’initiative du maire Jean-Baptiste Lebas a été bâtie entre 1927 et 1932 selon les plans de l’architecte lillois Albert Baert (1863-1951). Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXe siècle, cette piscine offrait à l’époque un service sportif et hygiénique de grande qualité, doté d’un fonctionnement social innovant qui présentait l’image d’une équipe municipale issue du monde ouvrier et capable de promouvoir des projets d’exception et de prestige. Découvrez l'exposition Jules Adler.

Plus d'infos sur le site de la Piscine

Le Pass à Frameries (Be)

L’aventure commence ICI - Le Pass

Le Pass c'est une attraction unique proposant des expositions interactives à explorer en famille pour découvrir les sciences autrement, à seulement 6 km de Mons. Des animations passionnantes pour petits et grands complètent la découverte des expositions.

Plus d'infos sur le Pass Parc d'animations scientifiques

La Roue Royale

La Grande Roue Royale - guide.ville-Lille.fr

Elle marque l'arrivée de l'hiver et les fêtes de fin d'année la Roue Royale est installée à Lille. Sur la Grand'place elle tournera jusqu'au 12 janvier. Une belle occasion de selfies, de découvrir Lille en hauteur, d'y célébrer le nouvel an et de retrouver une âme d'enfant...

Valigloo à Valenciennes

- Valigloo

Valigloo est basée dans la zone récréative du quartier de la Briquette à Marly, à 3 kms du centre-ville de Valenciennes. Valigloo est un véritable lieu de vie. Sa piste sportive et sa piste ludique vous offrent 2 ambiances différentes idéales pour tous ! La cafétéria, avec vue sur les pistes, permet de passer un moment fort convivial. Familles, amis, sportifs, centres de loisirs, personnes à mobilité réduite… Valigloo est ouvert à tous.

Infos + patinoire-valigloo.fr