Color run, saut à l'élastique, pizzas.... Voici 6 rendez-vous sympas dans le 06 pour le Téléthon

A Nice

La capitale Azuréenne se mobilise. Samedi 3 décembre, un grand rendez-vous est donné sur la Promenade du Paillon pour le Village Téléthon avec de nombreuses animations dont les recettes serviront à financer la recherche. D'autres événements sont annoncés dans les Centres Animanice, et dans les piscines municipales de Saint-Roch et Jean Bouin.

Parmi les animations, on peut manipuler la lance à eau ou faire un tour de camion des Sapeurs-Pompiers de Nice entre 10 et 17h. Des structures gonflables sont aussi installées avec les footballeuses de l'OGC Nice, avec stand de tir au but, de tir sur quilles, de tir sur cibles. On peut aussi faire un tour de Harley Davidson sur l'Esplanade de la Bourgada.

Pêle-mêle, on trouvera aussi des démonstrations de danses traditionnelles, capoeira, flamenco, Arméniennes, du chant, du yoga, de l'escrime et même du sabre laser (fais attention petit Padawan)...

A Saint-Laurent-du-Var

Vendredi 2 et 3 décembre, un peu partout dans la Cité Laurentine, sur l'Esplanade du Levant, le parvis de l'Hôtel de Ville (qui s'embrase le samedi à 17h) ou encore le Parc Layet il y a de quoi s'amuser (ou/et regarder) : saut à l'élastique, tours en voiture de prestige, minis-motos, laser game...

Une grande parade matinale démarrera de plusieurs sites pour une arrivée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une parade à laquelle prendra part le parrain de cette édition 2022 : le champion du monde de descente VTT Loïc Bruni.

A Antibes

Un village Téléthon est dressé sur la place Nationale. On peut y acheter des tricots et des lampions pour les enfants (en fin d’après-midi, ils pourront allumer les bougies LED et déambuler dans la ville). A voir aussi des démonstrations de danse country, danse en couple, kick boxing.

Au Bar-sur-Loup

Les Ambassadeurs Jeunesse de la commune se mobilisent au Bar-sur-Loup sur le square Seytre, samedi 3 décembre. Une course et marche caritative est organisée, on peut venir tester la Zumba et il y a aussi de quoi tester son sang froid avec des animaux qui l'ont (le sang froid) : les reptiles... Une équipe de sapeurs-pompiers du Centre d'Incendie et de Secours propose de les voir dans la salle du Conseil dans la Mairie.

A Menton

On se régale dès 18h vendredi 2 décembre avec l’association Équipe de France de pizzaïolos, qui propose 30 heures de pizza non-stop sur l’esplanade Palmero. Tarif unique ** : 8 € la pizza.**

A Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul de Vence fêtera les couleurs à l'occasion du Téléthon ! Chaussez vos baskets et préparez-vous à marcher ou courir dans la bonne humeur. Lors de vos passages aux portes de couleurs sur le parcours de 2kms (soit l'équivalent de 2 tours du village), vous serez arrosés de poudre colorée 100% biodégradable et anti-allergique.

Chaque participant se verra remettre 1 Kit Color comprenant : 1 tee-shirt, 1 paire de lunettes, 1 sachet de poudre individuel à utiliser au moment de l’arrivée. En cas d'intempérie, la Color Run est reportée au samedi 17 décembre 2022.

