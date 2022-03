Concert de gala pour le centenaire de la Chorale Alliance de Mulhouse

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter l'historique de la chorale Alliance Copier

Un beau centenaire à fêter, celui de la chorale ALLIANCE de Mìlhüsa. Je dois avouer que nous avons deux ans de retard, à cause d’une certaine pandémie. La chorale Alliance a été fondée en avril 1920 par la fusion de 3 sociétés chorales mulhousiennes : "Schweizerverein Liederkranz", "Liederkranz" et "Eintracht". ça, c’était du basque, le titre est un peu devenu un incontournable. Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, de nombreux mulhousiens avaient perdu la vie, et les trois chorales n’avaient plus assez de monde, il a fallu les fusionner. D’où le nom d’Alliance ! Le chœur d’hommes de Mulhouse convie tous les amateurs de chant choral à une exposition et un concert de gala. D’abord, l’exposition. Vous pouvez la voir jusqu’à ce vendredi de 13h à 18h à la Cour des Chaînes, 15 rue des Franciscains à Mulhouse. 80 documents sur panneaux, des vidéos d’archives INA… : l’exposition « 100 ans d’histoire de la chorale Alliance », permet de comprendre le contexte historique de la fondation de la formation.

L’expo retrace prestigieux palmarès de la chorale, son répertoire évoluant au fil des décennies, les nombreuses manifestations auxquelles elle participa ainsi que les amitiés entretenues avec l’Association des sociétés chorales d’Alsace (ASCA) et d’autres chorales alsaciennes et étrangères. Et le concert de gala ?

Il aura lieu le dimanche 10 avril à 17h à la Filature de Mulhouse, le prix d’entrée est à 20€ avec des morceaux du chœur Alliance, ça va de soi, mais aussi avec la participation du prestigieux chœur de l’Armée Française. Pour réserver, c’est au théâtre de la Sinne, ou directement à la Filature. Nous vous mettrons tout sur le site, et excellent anniversaire à la Chorale Alliance de Mulhouse, ils ont su garder la patate malgré leurs 102 ans.

Affiche du concert

Prix : 20 €

Pour réserver :

Théâtre de la Sinne

39 Rue de la Sinne

68100 Mulhouse

Tél. : 03 89 33 78 01

La Filature

20 allée Nathan Katz

68100 Mulhouse

T 03 89 36 28 28