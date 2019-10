Concert de l'Alsatia d'Alteckendorf à Ettendorf

Ettendorf, France

Concert de l'Alsatia d'Alteckendorf avec la participation de la batterie-fanfare de Riespach.

Samedi 12 octobre 2019 à partir de 19H00 à ETTENDORF

Entrée avec repas: 20€

Réservations obligatoires au : 06.81.83.92.48 ou 03.88.91.96.51

Réécoutez Freddy Weber parler du concert de l'Alsatia d'Alteckendorf Copier

Affiche du concert - Alsatia

La société de musique ALSATIA d'Alteckendorf compte 15 membres, tous bénévoles. La composition instrumentale ainsi que la motivation générale du groupe pour la Blosmusik, font de cette formation des spécialistes de la musique Tchèque et de Bohème. Mais des compositions de Paul Boistelle de Charles Beck font aussi parties du répertoire. Fidèle à son style et à sa réputation, l'Alsatia s'est produit dans les 4 coins de l'hexagone et dans plusieurs pays de l'Europe comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la Belgique. Les concerts de l'Alsatia sont appréciés et adaptés à de nombreuses occasions telles que apéritifs concerts, fête de la musique, soirées privées, musique d'ambiance et autres animations musicales.

ALSATIA Alteckendorf

84 Rue Principale

67270 Alteckendorf

03 88 91 96 51