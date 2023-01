CONCERT - Show parade Creutzwald, un orchestre de batterie fanfare

Le Show parade Creutzwald compte plus de 32 musiciens, de tout âge et d'univers différents, qui partagent la même passion : la musique. Le dimanche 5 février 2023 à 15h, ils montent sur la scène de la salle Baltus de Creutzwald, et pour l'occasion, le groupe jazz Big Band de Woippy se joint aux festivités.

Le prix d'entrée est au tarif unique de 8€, réservez vos billets directement auprès des musiciens, dans le Centre E. Leclerc Creutzwald ou au 07.67.73.52.24.

ⓘ Publicité

Le concert de batterie fanfare et jazz à ne pas louper