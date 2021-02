Concours Photo ! dans le cadre du Festival « Parenthèse Nature » en partenariat avec France Bleu Lorraine

Parenthèse Nature présente Le Grand-Est, une exposition à ciel ouvert du 1er mars au 30 septembre 2022.

Avec une des nouveautés de cette deuxième édition, l’organisation d’un concours photographique dont le thème est le Grand Est ! Petits et grands, amateurs et professionnels, sortez vos appareils et venez participer...

« Capturez » la nature près de chez vous ! Des vastes panoramas du paysage Champenois, de nos forêts Lorraines en passant par les sommets Vosgiens.

Les images peuvent également inclure les environnements aquatiques, les lacs et les rivières avec des images prises au-dessus ou sous l’eau y compris les mares et d’autres scènes d’eau.

Des animaux sauvages dans leur environnement; sans la présence de l’Homme ni aucune trace visible de celui-ci ! » © Getty

Illustrez la riche diversité présente dans notre belle région Grand-Est et inspirez l’action pour la protéger et la conserver grâce à la puissance de l’image !

Dix catégories sont ouvertes, elles présenteront des photos de pleine nature prises exclusivement dans la région Grand-Est. Célébrons la nature et la biodiversité dans son ensemble.

Les photos sélectionnées seront exposées sur le parcours et seront également éditées dans l'ouvrage lors du festival. Un prix spécial sera décerné, par catégorie, après délibération du jury.

Sensibiliser et susciter, auprès du plus grand nombre, l’envie d’agir en faveur de l’environnement et de la Nature, tel est l’ADN du Festival Parenthèse Nature.

Parenthèse Nature "Concours Photo"

Cliquez ici pour soumettre vos images.

Parenthèse Nature 2019 - @parenthèseNature

