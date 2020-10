Conférence sur le Jugendstil à Sélestat

Récoutez Bernard Herrbach Copier

Conférence dans le cadre du Stàmmtìsch de Sélestat-en-Alsace le lundi 05 octobre à 20h au Cigoland.

Le thème du jour portera sur le courant art nouveau en Alsace, ou Jungendstil de son nom allemand, également appelé style 1900. Ce style novateur vous sera présenté avec l’appui de nombreuses photos.

Au-delà de leur appellation, l’art nouveau et le Jungendstil présentent quelques différences, exprimant leurs influences françaises ou germaniques. L’Alsace, allemande depuis 1872 par le Traité de Francfort et partagée entre ces deux cultures, en offre un bel aperçu. Ce style, inspiré du végétal, de la botanique et du naturalisme fait la part belle aux lignes courbes, en rupture avec les usages qui prévalaient jusque là. Aujourd’hui encore, l’art nouveau évoque romantisme, harmonie et légèreté.

En quoi ce courant d’art était-il novateur ? Quels sont les artistes majeurs, les villes qui offrent un grand patrimoine d’œuvres ?

Où le découvrir en Alsace ? Tout cela sera détaillé en une heure d'exposé.

Entrée libre, pour le prix d’une consommation. Cette conférence se tiendra dans la grande salle du Cigoland, où les mesures sanitaires et de distanciation seront facilement applicables.

Conférence en alsacien évidemment, Stàmmtìsch oblige.