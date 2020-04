Confinement : les Héros de la Vigne aiment le hors-série oenotourisme de Terre de Vins

Est-ce que tu viens (dans les vignes) pour les vacances ?

C'est la proposition de Terre de Vins, le bimestriel du vin, de l'œnotourisme et de l'art de vivre. Dans ce hors-série, vous découvrez 180 pages de découverte et d’évasion, 40 circuits exclusifs pour préparer vos prochaines vacances en France, plus un cahier spécial Hérault avec 40 pages de rencontres vigneronnes sous le label Vignobles et Découvertes d'Atout France.

Acheter ce n° de Terre de Vins, c’est déjà partir en vacances ! Sylvie Tonnaire, rédactrice en chef de Terre de Vins

Vignobles et Découvertes, cette marque recouvre une offre touristique de qualité, multiple et complémentaire ainsi que de nombreuses activités :

La dégustation, l'apprentissage de l’oenologie ou de la sommellerie. La découverte des métiers et des techniques de la vigne et du vin, comme la visite des caves, des chais et des vignobles, celle des patrimoines paysagers, avec des randonnées dans les vignobles, des patrimoines historiques et culturels, autour de l'architecture des châteaux et des domaines. Sans oublier la gastronomie, la balnéothérapie ou la vinothérapie. L'œnotourisme, c'est dans et autour du vignoble, la Dolce Vita à la française.

Et l'Hérault dans tout ça ?

Avec l’Oenotour de l’Hérault, la marque du département, vous profitez de plus de 500 km de routes du vin, 24 circuits et itinéraires sur 6 destinations :

Thau en Méditerranée, Béziers Canal du Midi Méditerranée, Languedoc Coeur d’Hérault, Minervois Saint-Chinian Faugères et Haut Languedoc, Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup, Vignobles de Vidourle Camargue, qui rassemblent plus de 550 ambassadeurs : des vignerons, hôteliers, restaurateurs, guides culturels et sportifs, organisateurs d’événements et offices de tourisme. De Saint-Chinian au Pic Saint-Loup, en passant par Faugères, Lunel ou le Minervois, vous partez à la rencontre des terroirs, des vignerons et de leurs jolis flacons, une belle échappée épicurienne.

Ce cahier spécial Hérault est conçu pour couvrir tous les événements jusqu’à la fin de l’année 2020

Le hors-série Œnotourisme de Terre de Vins avec 40 pages de rencontres vigneronnes © Radio France - Terre de Vins

Terre de Vins, le Hors-série Œnotourisme d'avril 2020 est disponible en version numérique sur le site terredevins.com. Sur le kiosque numérique, vous pouvez également consulter 10 ans d’archives de l'ensemble des magazines, une vaste bibliothèque gratuite pendant 30 jours.