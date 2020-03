Confinement : les idées pour lire, écouter, regarder, customiser autour de la vigne et du vin

Lire

Emmanuel Macron, en chef de guerre

Plongez dans votre bibliothèque ou sur le web, lisez ou relisez Terre de Vins. Dans son dernier numéro, l’équipe de dégustateurs pointe une belle sélection de pépites du Pic Saint-Loup. Vin de soif, vin de joie, coup de cœur comme L’Aven des Nymphes en tête, le Domaine La Costesse ou La Bergerie de Fenouillet.

Prochainement, Terre de Vins lance son service de kiosque numérique. Vous allez retrouver l’ensemble de la collection, soit 10 ans de magazines au format PDF. Bonne nouvelle, l'offre sera gratuite pendant 30 jours.

Coté bibliothèque

Le vin et la dégustation intuitive, d'après Franck Thomas, meilleur sommelier d'Europe. La journaliste Christelle Zamora décrypte les secrets de cette approche. A travers le travail de Franck Thomas, ce livre évoque l'art d'apprendre à déguster le vin simplement. Cette dégustation intuitive vous donne des clés pour mieux appréhender le vin et son univers sensoriel, tout en expliquant le lien entre le terroir, l'homme et le vin : une véritable invitation au voyage ! Le Vin et la Dégustation Intuitive, aux éditions Féret : 9,90€

Le Vin et la Dégustation Intuitive de Christelle Zamora © Radio France - Gilles Moreau

Le Petit dictionnaire absurde et impertinent de la vigne et du vin de Jean-Pierre Gauffre. En 120 définitions, le vin est bu, démonté, élaboré, galvaudé, décortiqué, mais toujours avec humour et impertinence. Le Petit dictionnaire absurde et impertinent de la vigne et du vin publié par Féret : 9,90 €

Le Vin Décomplexé de Philippe Richy, auteur et vigneron du Domaine Stella Nova à Caux, c'est le vin en toute simplicité. Le Vin Décomplexé de Philippe Richy aux éditions Ouest-France : 8,90 €

Écouter et regarder

Profitez de la dernière émission des Héros de la Vigne en replay sur francebleu.fr, autour de l’impact du coronavirus sur la filière vin, avec Sylvie Tonnaire, la rédactrice en chef de Terre de Vins, Krystel Brot-weissenbach, la vigneronne du Domaine Le Clos Rouge et Jean Guizard président de la FCI, la Fédération des Cavistes Indépendants.

Vous pouvez voir ou de revoir Ce qui nous lie de Cédric Klapisch en version bourguignonne. Un film de vignoble avec Pio Marmaï et Ana Girardot. Ce qui les lie, c’est le prix moyen de l’hectare.

A découvrir en replay UniversCiné et sur MYTF1 VOD

Sur Netflix, Sour Grapes est un documentaire aux airs de roman policier qui raconte l'ascension et la chute de Rudy Kurniawan, le jeune homme écope de dix ans de prison pour contrefaçon de grands crus. Retour sur une vaste escroquerie. L'occasion de pénétrer dans le microcosme des richissimes amateurs de grandes bouteilles.

Le Goût du Vin arrive sur Netflix, dès le 27 mars. Un premier film aux allures de grand cru où un jeune homme poursuit son rêve de devenir maître sommelier contre l'avis de son père qui souhaite le voir reprendre le restaurant familial de barbecue.

Mettez à jour votre listes de blogueurs et d’instagrameurs-euses. Dans les Héros de la Vigne, on aime et on partage sur Instagram : La Wine-ista d’Audrey Martinez, le Rouge aux lèvres de Margot Ducancel et le blogueur-influenceur Sylvain Lazureen.

Mlle boit du rouge, le blog qui parle du vin et qui fait voyager et la chaîne Youtube du duo Emilie et Benjamin la VitiBio.

Customisez

Vous êtes de plus en plus nombreux à créer, customiser ou bricoler : le faire soi-même ou Do It Yourself (DIY) est devenu un mode de vie et de consommer autrement. Le Do It Yourself c’est une véritable philosophie !

Vous pouvez détourner les bouchons de liège, pour en faire des dessous de plat ou créer des mini pots de fleurs aimantés :

Réaliser un trio de luminaires en verre en bouteilles de vin :

Sur Toutlevin.com, utilisez tous les éléments du vin, caisse, bouchons en liège et réalisez vous-mêmes des meubles de rangement, des objets déco. Créez des marqueurs de verre, fabriquez un mini-bar avec des caisses de vin ou redonnez vie à une table basse avec des étiquettes de vin.