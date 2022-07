Connaissez-vous l'histoire du Festival de musique de Menton ?

Nous avons la chance d'avoir dans les Alpes-Maritimes les plus beaux festival de musique du monde et souvent nous n'en profitons pas ! Découvrez la programmations (avec les explications du directeur artistique lui même) et l'histoire du festival de musique de Menton, le plus ancien d'Europe.