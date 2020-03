Coronavirus - Maintiens, reports et annumations des manifestations en Picardie

En raison de la propagation du coronavirus, les événements locaux sont amenés à être reportés voire annulés. Les décisions se prenant au cas par cas, France Bleu Picardie a recensé pour vous les manifestations de la Somme et de l'Oise.

De nombreuses manifestations culturelles sont perturbées à cause de la propagation du coronavirus covid-19 en France. France Bleu Picardie a recensé pour vous les reports, annulations et maintiens des événements dans la Somme et l'OIse.

Manifestations de Picardie reportées

Fête de l'Hippodrome : prévu le 4 avril, reporté au 12 septembre

: prévu le 4 avril, reporté au 12 septembre Salon du chocolat à Mégacité Amiens : prévu les 12 et 13 mars, reporté du 2 au 4 octobre

à Mégacité Amiens : prévu les 12 et 13 mars, reporté du 2 au 4 octobre Salon CCI Business Event : prévu le 2 avril, reporté au 15 octobre

: prévu le 2 avril, reporté au 15 octobre Marché artisanal de l'Oise : prévu les 4 et 5 avril, reporté les 5 et 6 septembre

Manifestations de Picardie annulées

Salon Car Entraid : 28 et 29 mars

Manifestations de Picardie maintenues

« Gina et Cléopâtre » à Moreuil le 13 mars

à Moreuil le 13 mars « Sois un homme » à la Comédie de Picardie à Amiens du 11 au 13 mars

à la Comédie de Picardie à Amiens du 11 au 13 mars « Les nuits du blues » à Abbeville les 13 et 14 mars

à Abbeville les 13 et 14 mars « Topick ! » au Préô de St Riquier vendredi 13 et samedi 14 mars

au Préô de St Riquier vendredi 13 et samedi 14 mars « Irish Legends » à Mégacité Amiens le 14 mars

à Mégacité Amiens le 14 mars « Véronique Gallo » à Mégacité Amiens le 15 mars

