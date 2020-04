Coronavirus : pas de Festival des Vins d’Aniane en 2020

L'ADN du Festival

Réunir des vignerons, travailler sur un projet en commun et voir naître un événement représentant à la fois l’excellence des vins, la beauté du terroir et l’art de vivre, ce sont les idées maîtresses du Festival des Vins d’Aniane. Au-delà du salon regroupant 33 vignerons de la moyenne Vallée de l’Hérault, le Festival offre de nombreuses animations : des ateliers, un grand dîner, une balade en canoë avec dégustation de rosé les pieds dans l’eau, l’intervention de deux Chefs étoilés, des Masterclass, des initiations à la dégustation, une Vente aux Enchères caritative.

La traditionnelle vente aux enchères caritative de caisse en bois décorées par des artistes et contenant trois magnums des vignerons de la moyenne Vallée de l’Hérault © Radio France - Gilles Moreau

Une mauvaise nouvelle peut en cacher... deux bonnes

En juillet 2020 à Aniane, on restera chez soi. A ce jour, les éléments de sécurité et d'accueil du public ne sont pas rassemblés pour organiser cet événement. L'équipe organisatrice travaille sur la deuxième édition du Marché de Noël du Festival, les 12 et 13 décembre 2020. Le prochain millésime du Festival aura lieu les 23, 24 et 25 juillet 2021.

Nos pensées vont aux vignerons, leurs carnets de commandes sont vides, aux Chefs qui cuisinent seulement pour les leurs, mais également aux artistes privés de scène, aux métiers qui gravitent autour de notre passion commune : le vin. Roman Guibert