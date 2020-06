Côté culture, comptez sur nous : le Centre d'Art Montevideo à Marseille

à réécouter Côte culture, comptez sur nous

Il est situé près de la rue Breteuil et du cours Pierre-Puget. Un véritable espace d'échanges et de rencontres avec une bibliothèque, des journaux et magazines à disposition et un bar. En attendant, le 9 juin, le retour de la programmation culturelle. Hubert Colas, directeur de Montevideo, metteur en scène et auteur, rejoint Hervé Godard et Philippe Richard.

Hervé Godard : Comme de nombreux artistes de notre région, vous aviez hâte d'accueillir à nouveau le public chez vous... quelle que soit la forme ?

Hubert Colas : oui, il semblait important, à la suite des annonces ministérielles, que Montevideo puisse rouvrir au public et aux artistes de façon à rendre à ce lieu son origine. C’est-à-dire un lieu de partage avec les artistes, le public, et aujourd’hui avec une spécificité un peu particulière puisque nous avons décidé durant cette période un peu douloureuse pour tout

le monde, que ce lieu serait ouvert maintenant au public dès le matin, à 10 h, de façon à le partager davantage, pour qu’à la fois le public et les artistes puissent venir simplement prendre un café, consulter des documentations artistiques, consulter les journaux et partager un moment de convivialité avec les uns et les autres.

Hervé Godard : il y a une spécificité aussi à Montevideo, c’est un lieu où on s’essaye où on se lance dans les écritures d'aujourd’hui, à partir de la semaine prochaine il y aura des propositions artistiques ?

Hubert Colas : à partir de mercredi prochain, le 9, nous allons reprendre, et ce jusqu’au mois de juillet inclus, un certain nombre de propositions artistiques et l’ouverture aussi de ce qu’on appelle des chantiers de résidence. C’est-à-dire que les artistes vont venir dans le lieu travailler leurs projets artistiques, de façon à ce que la rentrée culturelle soit forte dans notre région et aussi au niveau national.