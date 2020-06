Côté culture, comptez sur nous : Le Corbi Parc

à réécouter Côte culture, comptez sur nous

Hervé Godard : bonjour, Thierry Debeaud, responsable de la communication du Corbi Parc. Avant de parler des activités familiales, deux mots sur votre geste généreux en faveur des pompiers et des personnels soignants ?

Thierry Debeaud : effectivement, la direction du Corbi Parc a souhaité profiter de la réouverture la semaine dernière pour remercier et s’associer à cet élan de générosité et de remerciements auprès des pompiers et de l’ensemble des personnels soignants et d’une manière générale des Ehpad, des hôpitaux de la région en leur offrant 1200 entrées gratuites qu’ils peuvent récupérer sur le site https://www.corbiparc.fr/soignants.php

C’est une véritable offre de gratuité. Les personnels éligibles sont invités avec leurs conjoints, leurs enfants, entièrement gratuitement, ils peuvent venir avec leur pique-nique et profiter du parc toute la journée et de ses activités.

Hervé Godard : c’est un public très familial, ils pourront croiser des jeux, des Tyroliennes, des manèges, je l’ai dit les animaux de la ferme. C’est un vrai bonheur là pour tout le monde.

Thierry Debeaud : alors, le Corbi Parc, effectivement, c’est de mettre à la portée des enfants, les animaux, de leur faire découvrir à la fois les animaux de la ferme : les canards, lapins, paons, etc., et également un certain nombre d’animaux nains qui vont être à la portée des enfants donc des chèvres naines, des ânes nains, des vaches naines, des lapins nains, des moutons de manière à ce que les enfants et bien sûr leurs parents puissent s’approcher, les caresser, vraiment être au plus près et découvrir la nature sans être éloigné. Il y a vraiment une notion de proximité. On a la chance en plus en ce moment d’avoir eu beaucoup de naissances. Comme chaque hiver, des chevrettes sont nées et ont entre un mois et quatre mois, on a un petit ânon, qui est né il y a 15 jours et qui commence à gambader, à sauter et puis cette semaine on a eu la naissance de petits paonneaux qui suivent leur mère, c’est vraiment une opportunité pour les enfants de venir découvrir les animaux.

Plus d'info ici https://www.corbiparc.fr/index.php