Côté culture, comptez sur nous : Le Mucem

Hervé Godard : Bonjour Jean-François Chougnet président du musée national des civilisations, de l’Europe et de la méditerranée. Votre lieu le Mucem c’est un site très grand avec beaucoup de circulation, est ce que dans un premier temps votre public va pouvoir circuler dans tous les espaces ? Intérieur et extérieur ?

Jean-François Chougnet : Oui bien sûr quand nous rouvrirons le 29 juin nous rouvrirons l’ensemble des espaces et une grande partie des expositions. Nous avons mis à profit cet arrêt obligatoire pour augmenter l’offre culturelle qui sera présentée aux visiteurs à ce moment là. Nous ouvrirons dès le 29 juin deux nouvelles expositions : « Vêtements modèles » et une nouvelle exposition qui s’appelle « Mon nom est personne » qui est sur les anonymes dans l’art populaire et dans l’art en général. Ensuite le 22 juillet nous ouvrirons comme prévu avec une semaine de décalage, ce qui n’est pas énorme dans les circonstances actuelles, l’exposition d’été « L’Orient sonore » qui elle durera jusqu’à la fin de l’année. C’est une offre complète, c’est le Mucem comme d’habitude si je puis dire, avec évidemment des limitations de nombre de personne accueillis par espace avec le port obligatoire du masque puisque c’est une obligation réglementaire qui a été décidée et publiée hier au journal officiel pour l’ensemble des musées. Les plus de 11 ans doivent porter le masque et puis bien sur une circulation un peu plus contrainte que d’habitude mais les espaces seront là, le jardin est magnifique, il a été entretenu soigneusement on attend les visiteurs de 10h à 20h tous les jours sauf le mardi.

On le rappel on peut voir des expositions, on peut aussi passer par les passerelles avec cette vue exceptionnelle et ce Jardin des Méditerranées qu’il y a du côté du Fort Saint Jean et admirer ce bâtiment dessiné par Rudy Ricciotti.

Plus d'info ici https://www.mucem.org/