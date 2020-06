Côté culture, comptez sur nous : Le parc Aoubré

à réécouter Côté Culture, comptez sur nous

C’est vrai qu’on à envie de nature, envie de s’étendre comme ça en pleine nature, de faire plein de belles activités et puis là c’est l’occasion, c’est un parc arboré de 30 hectares qui fait le bonheur des familles, on y trouve de nombreuses activités liées à la nature, accrobranche, jardin des papillons, bref une belle idée de sortie puisqu’aujourd'hui est un jour férié ;

Hervé Godard : Bonjour Rémy Roseau avec votre épouse vous êtes responsable de ce parc Aoubré qui fête cette année ses 20 ans, alors vous rouvrez toutes vos activités, certaines avec des jauges limitées, tout ça en respectant les gestes barrières, on peut le dire tout de suite il est préférable de réserver ?

Rémy Roseau : Oui malheureusement, avec ce que nous vivons actuellement nous avons été obligés de mettre en place un protocole pour la sécurité de nos partenaires, collaborateurs et de nos clients, il est préférable de réserver essentiellement pour l’accrobranche, et la visite guidée du jardin des papillons.

Hervé Godard : Vous pouvez nous faire une visite guidée en une minute ? La merveille de votre parc, est vraiment la nature, il y a aussi beaucoup d’espèces d’animaux.

Rémy Roseau : En une minute cela va être difficile puisque notre idée c’est de faire venir les gens pour la journée pour découvrir tout ça. Effectivement nous avons de l’accrobranche, cela fait 20 ans que nous avons créé ce parc, dans les 30 hectares vous pouvez rencontrer des animaux, une petite ferme mais aussi des sentiers pédagogiques, sentier botanique, un jardin des papillons, pour vous émerveiller des papillons de Provence, c’est un jardin, ce n’est pas une serre, les papillons sont sauvages et naturels. Il y a aussi des activités comme des grands filets qui permettent de monter sur plusieurs hauteurs pour avoir des sensations, sans pour autant faire une activité sportive, un sentier des sons, un sentier pieds nus pour éprouver un certains nombres de sens à travers divers matériaux au sol. Notre dernière nouveauté qui est réservé aux personnes intéressées qui ne font pas de bruit c’est le sentier bain de forêt où là vraiment on s’immerge en forêt pour se concentrer et aller jusqu’à la méditation voir embrasser les arbres. C’est vraiment très particulier réservé à un public un peu aguerri. Nous ouvrons le parc à la journée, une journée bien remplie quand vous voulez profiter de toutes ces activités-là. On vient avec ses chaussures, de l’eau, à l’accueil vous pouvez retrouver une petite buvette.

Une belle activité à faire en famille.

