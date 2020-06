Côté culture, comptez sur nous : Salon Côté Sud

à réécouter Côte culture, comptez sur nous 2ème partie

Déception pour les passionnés de décoration, le salon Vivre Coté Sud n’aura pas lieu cette semaine.

Cet événement devait accueillir 260 exposants du 5 au 8 juin dans le cadre magnifique du Parc Jourdan à Aix-en-Provence, les mesures sanitaires imposées n’ont pas permis la tenue de l'événement.

On accueil Florence Colonna, organisatrice du salon Vivre Côté Sud.

Hervé Godard : Vous n’avez pas complètement renoncé à le reporter, éventuellement, fin août, début septembre ?

Florence Colonna : Non tout d’abord je suis bien déçue de ne pas être chez vous actuellement, je devrais être en plein montage et c’est impossible puisque nous avons des exposants qui viennent de l’étranger, les conditions ne s’y prêtent pas et c’est interdit. J’aimerais bien pouvoir le faire après l’été, donc on étudie la question, on essaye de voir quels sont les exposants qui peuvent nous suivre, et trouver un créneau avec le parc Jourdan, c’est à l’étude actuellement. On va mettre en ligne une version digitale du salon. J’aime bien la date du 5 juin, on espère pouvoir l’ouvrir le 5 juin pour donner l’opportunité aux visiteurs de retrouver l’ambiance du salon en ligne. Évidemment que ce n’est pas pareil, on essaye de faire quelque chose et c’est surtout pour donner aux exposants l’opportunité de vendre. Ils ont quand même souffert...

Hervé Godard : C’est vrai qu’il fait très beau, on a envie de décorer son intérieur, son jardin, la tendance est toujours pour les matériaux naturels ? Recyclés ?

Florence Colonna : Plus que jamais ! On avait un beau thème, « vert demain » on va le garder pour l’année prochaine ou pour la fin de l’été.

En tout cas on est attentif, on se donne rendez-vous fin août et sur le net à partir du 5 juin.

Plus d'info ici http://www.vivrecotesud.fr/