Côté culture, comptez sur nous : visite guidée à Marseille

à réécouter Côte culture, comptez sur nous

L'Office métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille, qui a rouvert au 11, reprend à partir de demain, ses visites guidées.

Hervé Godard : Bonjour, Djamila Ouzebiha ! Coordinatrice des visites guidées. Quels sont les parcours proposés ?

Djamila Ouzebiha : Nous proposons plusieurs visites aux Marseillais, aux gens de la région, ceux qui veulent redécouvrir la ville. Des visites qui vont permettre de passer à travers des quartiers, qu’on croit connaître et que l’on n’observe pas vraiment. La balade buissonnière qui prend 2 h et qui permet de traverser les quartiers du Cours Julien, de la Plaine, de Noaille, et de Belsunce en remontant vers la Cannebière, à travers ce parcours on va découvrir la nature qui s’est installée, toute la biodiversité qui côtoie le paysage urbain et qui est une nature sauvage, quelquefois jardinée maîtrisée, proposée par les résidents et quelquefois qui a repoussé sauvagement et naturellement. C’est une balade urbaine, mais à la fois écologique et qui permet de rencontrer les citoyens de façons très sécure, puisque la semaine dernière nous avons proposé des visites avec nos guides, pour 9 personnes, avec des gestes barrières, en faisant les commentaires, protégés par leur visière. Une promenade en toute sécurité.

Hervé Godard : Il y a aussi le Panier, le Vieux-Port, la Cité radieuse de Le Corbusier, tout ça, on le fait à pied et on reprend le plaisir de se balader !

Djamila Ouzebiha : exactement ! Les visites pédestres c’est la rencontre et c’est aussi la liberté d’être à l’extérieur et puis à la fois la connaissance et la culture. Bien évidemment ce programme de juin est un petit peu léger avec ces visites. On propose les incontournables comme le Panier, mais là encore une fois la découverte est toujours originale et surprenante.

En face du Panier il y a ce quartier autour de l’Opera et du cours Estienne d’Orves qui permet d’aller à la rencontre des commerçants des boutiques et des restaurants qui seront heureux de retrouver du monde parce que c’est un quartier dynamique.

On a hâte de se dégourdir les jambes !

Programme des visites :

Quand : les vendredis, samedis et lundis

Combien : 10€ par adulte et 5€ par enfant jusqu’à 12 ans (gratuit pour les moins de 6 ans).

Marseille trendy, le Vieux-Port du Roi Soleil – 1h30

La partie Sud du Vieux Port : son histoire qui remonte à Louis XIV, mais aussi ses bonnes adresses.

Le vendredià 10h, RDV : Devant Palais de la Bourse.

Le Panier, quartier historique de Marseille –1h30

Le plus vieux quartier de Marseille se visite entre histoire, anecdotes et art de vivre. Le cœur de la ville de ses origines à nos jours. Le samedi à 10h30, RDV : Devant le Port Antique.

Malmousque et les petits ports de la Corniche – 2h

Avec votre guide partez à la découverte de ce magnifique « balcon sur la mer ». Ses belles villas, ses décors de rocailles, ses petits ports… Le samedi à 15h, RDV : De la porte de l'Armée d'Orient.

Balade buissonnière, la biodiversité en ville - 2h

Un parcours essentiel pour découvrir dans la ville la nature « jardinée », spontanée , sauvage et la plupart du temps invisible Patrimoine historique et patrimoine naturel se rencontrent dans une visite ou la nature est au cœur de l’histoire. Jardins citoyens... Rue de Rome, cours Julien. Le lundi à 10h. RDV : Arrêt Tram Rome-Davso

Cité radieuse de Le Corbusier – 1h30

Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la Cité radieuse n’aura plus de secret pour vous. La visite de l’appartement témoin et du toit terrasse (ouvert spécifiquement pour cette visite) sont inclus. Les vendredis et samedis à 14h et 16h. RDV devant l’entrée principale.

Renseignements et réservations