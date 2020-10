Cours de danse : Prenez un bon bol d'Eire, le mercredi, à Ports-sur-Vienne

Tous les mercredis soirs, l'Irlande s'invite en Sud Touraine, grâce aux cours de danse irlandaise proposés à Ports-sur-Vienne. Des danses qui fascinent le public, sur scène ou dans les festivals mais deviennent ici accessibles à tous, petits et grands.

Une passion à partager

Pas de doute : Murielle Legagneux est une passionnée. Après avoir organisé des sessions irlandaises dans des bars, elle a décidé de s'engager un peu plus pour faire connaître la culture irlandaise en Indre-et-Loire, et particulièrement en Sud Touraine. Pour cela, elle a fondé l'association Trad Eire et organise tous les mercredis soirs des cours de danse irlandaise.

Des cours tous les mercredis - Trad Eire

Si vous cherchez une activité à la fois artistique et un peu sportive, conviviale et accessible à tous moyennant une condition physique satisfaisante, alors les cours de danse irlandaise sont faits pour vous. D'autant plus qu'à l'espace socioculturel des 2 Rivières, c'est avec beaucoup de bienveillance et de pédagogie que la professeure Violaine Lemaire Cardoen vous initiera à cet art traditionnel.

Une activité "COVID-Compatible"

En cette période sanitaire troublée, on a parfois un peu peur de s'inscrire aux différentes activités de loisirs. Pour les cours proposés par Trad Eire, pas de souci : les distanciations sont respectées et les gestes barrières bien mis en place. La danse irlandaise a ceci d'intéressant que, si il existe beaucoup de danses collectives, la tradition est également riche de claquettes et danses individuelles que vous pourrez apprendre lors de ces sessions du mercredi soir.

Quelques uns des participants aux cours du mercredi - Trad Eire

Ce qui peut effrayer aussi celles et ceux qui seraient tentés de s'inscrire à des activités sportives et culturelles, c'est la perspective d'une éventuelle annulation des cours suite à un durcissement des mesures. Pour parer à cette éventualité, l'association propose donc de régler le montant des cours en 5 versements. Ce, afin de faciliter d'éventuels remboursements si la situation sanitaire venait à se dégrader.

Afin que cette toute jeune association perdure et rayonne, il est essentiel que de nombreux tourangeaux et viennois participent à ces cours. N'hésitez pas, donc, à franchir les portes de l'espace socioculturel le mercredi soir : le premier cours vous est offert.

Des cours à suivre seul ou en famille : les enfants y sont les bienvenus, si ils ont assez de coordination et d'attention pour les suivre.

Cours de danse irlandaise Trad Eire: de 18h30 à 20h le mercredi (sauf vacances scolaires) à l'espace socioculturel de Ports-sur-Vienne. Renseignements sur la page Facebook de Trad Eire ou au 06.50.11.35.35.