Cyclisme : Les 3 jours de Cherbourg, les 1ers, 2 et 3 septembre 2023

Cette année, c’est une édition des 3 jours de Cherbourg plus traditionnelle qui vous attend avec un plateau de 24 équipes (120 coureurs) dont dix de N1 (plus haut niveau amateur). Parmi eux, le VC du pays de Loudéac ou encore le Paris Cycliste Olympique. Deux équipes étrangères prendront aussi la ligne de départ : Richardsons Trek (GB) et Westland Wil Voorut (NL).

Trois étapes figurent toujours au programme de l'épreuve normande, le parcours sera plus ou moins similaire, cependant après 2 années à Portbail-sur-Mer, c’est maintenant Bricquebec-en-Cotentin qui accueillera l’arrivée de la première étape 2023.

L'arrivée finale, raccourcie, sera toujours jugée à la Montagne du Roule.

Cyclistes lors des 3 jours de Cherbourg - Amicale Cycliste

Les étapes :

Vendredi 1er septembre

1re étape : Tourlaville - Bricquebec (156 km)

Samedi 2 septembre

2e étape : Querqueville - Octeville (163 km)

Dimanche 3 septembre

3e étape : Cherbourg - Montagne du Roule (142 km)

Pour dimanche, l'organisation des 3 jours de Cherbourg lance un appel à tous les cyclistes pour grimper la montagne du Roule à vélo en chronométré, soit 1,1 km avec une côte à 9 % en moyenne. La participation demandée de 2€ par montée sera reversée à l’association humanitaire Ti’moun .

Nouveauté cette année, un challenge inter-clubs est organisé de 9h30 à 12h, mais aussi pour les familles, l’après-midi avec plusieurs lots de récompenses.

En parallèle, ce sera la fête du vélo aux abords du Jardin Public de Cherbourg-en-Cotentin, elle se terminera vers 15h30 par l’arrivée de la course des « 3 jours ».

Et pour les plus créatifs, l’évènement organise un concours de la meilleure banderole 2023 avec plusieurs lots à gagner.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des 3 jours de Cherbourg .