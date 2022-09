Dans cette ville des Alpes-Maritimes, l'avant-première du Petit Nicolas a lieu ce soir

Les voix d'Alain Chabat et Laurent Lafitte

Pour donner de la voix au Petit Nicolas, dans cette version qui sort en salles seulement le 12 octobre, on a fait appel à Alain Chabat et Laurent Lafitte, notamment. Les Festivaliers de Cannes ont déjà pu voir ce que cela donnait car le dessin animé a été présenté hors compétition lors de la dernière édition.

L'équipe du Petit Nicolas à Cannes © Maxppp - Fred Dugit

L'histoire

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

On vous offre l'avant-première Parisienne sur les Champs-Élysées

Chaque après-midi, vous tentez de vous sélectionner pour aller voir l'avant-première à Paris. Sur les Champs Elysées avec TOUTE l'équipe du film. On vous offre le transport pour 4 depuis la côte d'Azur la nuit d'hôtel à Paris. Jouez avec nous, tous les après - midi entre 16 et 18h.