Dans le virage du pont des piles à Eguzon : Le Woodstock

Angela et Willem (à gauche sur la photo), les propriétaires sont deux âmes sœurs qui se sont bien trouvées. Arrivés ensemble des Pays-Bas en 2011 où il étaient dans l'immobilier pour l'un et dans la danse pour l'autre, ils ont depuis continué leur carrière professionnelle en France dans la restauration.

D'abord à la Chaumette, ils ont l'an passé repris la table d'Angèle pour la transformer en ce lieu accueillant Le Woodstock.

Willem est au grill, Angela au comptoir.

Au comptoir, quand elle n'est pas au milieu du bar à donner des cours de salsa à tous les clients déjà nombreux et fidèles.

Ils changent de nom

Le groupe de rock Spiritn'Kos a laissé place à SNK . En voie de professionnalisation avec l'arrivée de Sylvain Mignon ancien membre des Breuvachons, ils empilent les projets.

Les SNK

Prochainement dans La nouvelle scène France Bleu de Manuel Bonnefond, le groupe sort un album "l'Artiste" disponible à la Fnac, Cultura mais aussi bar le Woodstock à Eguzon.

Olive au chant et à la guitare Folk, Alex à la basse, Nicton à la batterie et Sylvain à la guitare électrique et la flûte. Ils seront en concert le samedi 28 octobre à la salle des fêtes de Neuillay-les-Bois.