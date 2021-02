Dans les rues de Panissières

Ils s'appellent les Panissièrois et Panissièroises mais quelle est l'Histoire de ces habitants de la Loire, quel est leur quotidien et leur patrimoine ? Nous nous sommes rendus sur place pour le découvrir...

Panissières fait partie des Montagnes du Matin, originairement faisant partie des Monts du Lyonnais et qui tire son nom de la culture du panic, une variété du millet.

En trompe l'oeil, le passé industriel de Panissières ressurgit rue de la Saint-Jean - Yoann Kerpedron

Cité industrielle du début du siècle, elle était spécialisée dans la fabrication de tissus… la présence de l'industrie du textile dans la commune est de longue date, aussi, il est normal qu'elle se voit décerner le titre de capitale de la cravate.

Une usine devenue musée

Installé dans l'ancienne usine Loire-Piquet, le Musée de la Cravate et du Textile de Panissières a investit l'usine, l'ancienne maison de maître et la buanderie, le local de la machine à vapeur pour mieux faire découvrir l'histoire du tissage dans les Montagnes du Matin et ses spécificités, de la conception de cravates au linge de maison.

Julie Desnoyers nous ouvre les portes du Musée de la Cravate et du Textile Copier

Aujourd'hui, un projet de film "Terre de tisseurs, terre d'excellence" piloté par la communauté de communes de Forez-Est avec la participation de jeunes étudiants aura pour but de valoriser et promouvoir les savoir-faire textiles des Montagnes du Matin déjà visibles en ligne à travers des panneaux signalétiques, des visites, l’agenda textile, des balades dans les villages et les 48h de la création textile.

Une machine à tisser mécanique - ©Musée de la Cravate et du Textile

Un instant détente et shopping

Elle-même bénévole au sein du Musée de la Cravate et du Textile, Nathalie NGuyen-Cousin a trouvé à Panissières un magnifique écrin pour sa nouvelle activité tournée vers le textile, l’esthétique et le bien-être. Avec son salon Antique & Thé, elle propose une grande variété de thé à emporter mais surtout toute une partie consacrée aux artistes locaux et aux bonnes affaires en matière de vêtements : vintage, made in France et anciens.

Des trésors d'hier et d'aujourd'hui au salon Antique & Thé de Panissières - Yoann Kerpedron

C'est aussi une belle occasion pour trouver des objets dignes de quelques antiquaires comme de la vaisselle, mobilier, affiches mais aux tarifs accessibles à tous.

Nathalie nous fait découvrir l'origine des trésors qu'elle expose et vend dans sa boutique Copier

Vous avez des objets anciens ou de valeur que vous aimeriez faire profiter à d'autres ? Alors passez au magasin, Nathalie rachète et vend à son tour vos petits trésors.

De la gourmandise de générations en générations

C'est l'une des adresses les plus convoitées des gourmands de Panissières : la Maison Guerpillon. Depuis plus de 40 ans, cette pâtisserie, chocolaterie, glacerie et boulangerie implantée au coeur de la ville est aussi un établissement de tradition familiale proposant des produits de qualité dont quelques spécialités : la brioche pralinée, biscuits soufflés chocolat noisettes et une belle variété de pains.

Tôt le matin, ça ne chôme pas dans le labo de la Maison Guerpillon - Yoann Kerpedron

Viennoiseries, les entremets, petits fours et aussi une large gamme de produits traiteurs sont à retrouver sur le nouveau site de la Maison Guerpillon.

Mickaël, artisan boulanger, nous fait découvrir les coulisses de la Maison Guerpillon à Panissière Copier

Un passé riche en anecdotes

Alors qu'en Irlande un projet de train monorail voit le jour pour transporter régulièrement une centaine de passagers, la ville de Panissières réclame aussi un même projet pour assurer la liaison avec Feurs mais le succès n'est pas au rendez-vous.

Yoann Kerpedron raconte l'histoire vraie du monorail de Panissières Copier

Le sentier du Monorail est aujourd'hui un sentier de randonnée qui sillonne la campagne entre Panissieres et Salt en Donzy dans la plaine du Forez, ouverte toute l'année.