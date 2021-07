De la déchetterie au salon, les jeunes recycles des meubles aux ateliers lézard des arts d'Auxerre

Ils sont huit, entre 10 et 14 ans à manier la scie, la colle et la peinture dans les ateliers de l'abbaye Saint-Germain. Cet été, ils ont choisi de participer aux activités de Lézard des arts, le programme de vacances en ville d'Auxerre. Au programme pour eux : créer des meubles à partir d'objet récupérés à la déchetterie d'Augy. " Nous travaillons autour du slow design, explique Wahiba Allam. La professeur d'arts appliqués s'occupe du groupe cette semaine. C'est une réponse que les designers ont trouvée à la surconsommation d'objets en redonnant un peu une seconde vie aux objets en essayant de mettre en valeur le savoir faire manuel, et notamment autour des métiers d'art, du tissage, de la manipulation manuelle."

Apprendre et faire

Pas question de partir sans un minimum de formation. En début de semaine, le groupe a commencé par découvrir le musée d'Auxerre pour réfléchir à la fonction de l'objet. Les jeunes ont ensuite discuté avec l'association Au bonheur des chutes à Auxerre, qui récupère les objets pour se questionner sur l'objet et la matière. Mais quand on demande aux jeunes, ce sont surtout les apprentissages manuels qu'ils ont appréciés. "On a appris à utiliser la scie, les pinces et puis à poncer les tuyaux qu'on utilise pour notre banc, énumère Julien. Il y avait besoin de poncer sinon la peinture n'adhère pas. Ensuite, on va le vernir de vernis colle pour donner un effet plus éclatant."

Après le ponçage, Tom et Julien ont pu passer à la peinture. © Radio France - Célia Gueuti

Ce banc, c'est le clou du spectacle de cette semaine. Chaque jeune, seul ou en groupe a récupéré des objets dans la déchetterie d'Augy pour en faire un meuble ou un luminaire. "On a récupéré un tabouret qui était cassé, se souvient Juliette. Donc, on a décidé de décorer un peu en doré et lui donner une forme de Donut en ajoutant un pneu." Partout dans l'atelier, les bombes de peinture recouvrent le bois, le but est de faire un mobilier coloré. Organisés en collectifs d'artistes, les jeunes ont un thème qui lie toutes leurs œuvres: le fluo.

Le recyclage, un sujet qui parle aux jeunes

"C'est un groupe hyper dynamique, hyper créatif et puis avec des identités différentes, ce qui permet d'avoir une belle palette artistique, sourit Wahiba. Honnêtement, ils m'ont tous un peu surpris et ils ont tous leur petit grain de folie." Son meilleur souvenir: la création collective d'une étagère asymétrique, créée avec un bac à linge. "C'est vraiment le cheminement de pensée de chacun qui nous a amenés à réussir à trouver une belle solution pour l'objet."

Bien sûr, l'aspect artistique compte, mais c'est le principe de recyclage qui a poussé les jeunes à choisir cet atelier. Certains ont même ramené des meubles de chez eux pour leur redonner un coup de peinture. "J'aime beaucoup le recyclage, explique Juliette. Et construire des objets. J'aime bien utiliser tout ce qui a été déjà usés, jetés." C'est la première fois qu'elle fait un projet aussi ambitieux.

Juliette travaille sur une chaise en forme de donut. © Radio France - Célia Gueuti

Ambitieux, mais chacun sait qu'il aura fini dans les temps, mais avant de ramener son meuble chez soi, il reste encore une étape pour le groupe. "Ils vont être exposés à l'abbaye Saint-Germain pour l'exposition du 13 au 28 août, prévient Salomé, la deuxième animatrice. Après, les enfants pourront les récupérer." Ces dates marqueront la fin de Lézard des arts et des 12 ateliers que le programme propose.