Débord de Loire - Dix sites remarquables à visiter le long de l'estuaire de la Loire

De Nantes à Saint-Nazaire, au Nord comme au Sud, l'estuaire de la Loire recèle nombre d'oeuvres contemporaines surprenantes à découvrir. À visiter également, les vieux villages de pêcheurs, aux façades des maisons très colorées, aux ruelles étroites, qui bordent le fleuve.

Dix sites remarquables à visiter le long de l'estuaire de la Loire, une sélection France Bleu :

LE SERPENT D'OCÉAN

C'est sur la plage du Nez de chien, au Nord de la commune de Saint-Brévin-les Pins que vous trouverez l'œuvre de l'artiste chinois Huang Yong Ping. Cet immense squelette à l'impression vivante se dévoile à marée basse et sa forme n'est pas sans rappeler l'ondulation du Pont de Saint-Nazaire.

LE PONT DE SAINT-NAZAIRE

Dernier lien avant l'océan atlantique entre les rives Sud et Nord de l'estuaire, ce long ruban de 3356 mètres impressionne. Mis en service en 1975, l'ouvrage aux 72 haubans et 54 piles à longtemps détenu le record mondial de portée pour un pont métallique haubané. A ce jour, le Pont de Saint-Nazaire demeure le plus long pont de France.

LE JARDIN ÉTOILÉ

On doit cette œuvre d'art contemporaine à l’architecte-artiste-paysagiste Kinya Maruyama. C'est à partir de la constellation de la Grande Ourse que l'artiste a réalisé ce jardin sur les bords de l'estuaire, sur la commune de Paimboeuf. Son inspiration... un conte traditionnel japonais sur l’histoire d’amour entre deux étoiles. L'œuvre du Jardin Etoilé est intégrée au Voyage à Nantes.

L'OBSERVATOIRE TADASHI KAWAMATA

En 2007, l'artiste japonais Tadashi Kawamata a eu l'idée de créer un observatoire tout en bois au cœur des prairies inondables sur la commune de Lavau-sur-Loire. Pour gravir ce point de vue à 360° sur la Loire, les marais, le pont de Saint-Nazaire et les cheminées de la centrale électrique de Cordemais, vous devrez emprunter une passerelle de quelques 800 mètres juchée à 40 cm du sol. Une immersion dans la nature à 100% garantie vous y attend. Plus d'infos à retrouver sur le site : levoyageanantes.fr/oeuvres/lobservatoire

LA VILLA CHEMINÉE

Cette œuvre de l’artiste japonais Tatzu Nishi s'inspire des cheminées de la centrale thermique voisine. Au sommet de cette tour métallique de 15 mètres de haut, le dépaysement et l'atypique sont garantis. Une vue imprenable sur les roselières qui l'entourent et l'estuaire de la Loire mais également un surprenant pavillon de 16m² et son jardinet attendent les voyageurs pour le temps d'une nuitée.

LES BACS DE LOIRE

Ils sont des figures emblématiques du paysage de la Loire et des liaisons des rives Nord et Sud en amont de l'estuaire. Quotidiennement, les deux bacs Lola et Ile Dumetles assurent gratuitement depuis 2005 les liaisons Basse-Indre/Indret et Couëron/Le Pellerin. On les emprunte pour se rendre au travail, venir aux marchés ou se promener d'une rive à l'autre.

LA MAISON DANS LA LOIRE

Initialement installée dans la Loire non loin du village de Lavau-sur-Loire, cette maison à moitié immergée a été déplacée sur la commune de Couëron. Les courants du fleuve sont la cause déménagement. On doit cette création originale au fondateur de la compagnie "Royal de Luxe", Jean-Luc Courcoult. La Maison dans la Loire fait partie des œuvres pérennes de Voyage à Nantes .

LE VILLAGE DE TRENTEMOULT

Un immanquable lorsque l'on vient visiter la ville de Nantes, Trentemoult offre une des plus belle vue sur la cité ligérienne. Ce village de pêcheurs aux petites rues et jolies façades colorées est situé sur la rive Sud de la Loire sur la commune de Rezé. Plus récemment, ce village est devenu un quartier d'artistes qui exposent leurs créations dans les nombreuses galeries d'art.

LES ANNEAUX DE BUREN

18 anneaux de 4 mètres de diamètre longent la Loire et le nouveau site de sortie à Nantes, le Hangar à bananes, quai des Antilles. La création du plasticien français Daniel Buren prend ses racines dans l'histoire même de Nantes et son commerce triangulaire. Une symbolique aux cerclages qui enserraient les exclaves. Créés pour le festival d'art contemporain Estuaire 2007, les Anneaux de Buren sont aujourd'hui un incontournable le soir lorsqu'ils s'éclairent en Rouge Bleu ou vert.

LE BELEM

Le dernier trois mâts barque français à coque d'acier, qui a pour port d'attache Nantes, est depuis le 27 février 1984 classé au titre des Monuments Historiques. Construit à Nantes en 1896, ce navire est revenu sous pavillon Français après avoir connu les couleurs anglaises et italiennes. Voilier de charge à son origine, le Belem a connu différents usages de croisière de luxe à navire-école au cabotage* aujourd'hui.

Le Belem amènera la flamme olympique depuis Athènes jusqu'à Marseille à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

*transport de marchandises et de personnes sur de courtes distances