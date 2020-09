Débutants ou confirmés, les jardiniers ont rendez-vous à Villandry

Alors que le potager et les jardins seront à leur apogée, les jardiniers de Villandry partiront à la rencontre des visiteurs et partageront avec eux leurs savoir-faire et leurs conseils.Jardiniers débutants ou confirmés repartiront sans nul doute avec de nombreuses idées en tête et des légumes dans leurs paniers.

Au cœur du potager, de nombreux exposants présenteront également leurs produits et créations inspirés de l’univers des jardins : plantes, produits du terroir, décorations, nécessaires de jardinage,… il y en aura pour tous les goûts !

Les Journées du Potager 2018 au Château de Villandry - Château de Villandry

Les Journées du Potager sont l’occasion de passer un agréable moment en famille en participant aux nombreuses animations et visites guidées ou en flânant dans les jardins.

Flânerie dans les jardins de Villandry lors des journées du potager - Chateau de Villandry

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le port du masque est obligatoire en intérieur ainsi que sur les espaces d’animation et d’exposition.