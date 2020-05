Déconfinement : Exotic Park à Lescar rouvre le jeudi 21 mai

Exotic Park, le zoo de Lescar, a annoncé ce samedi, sur sa page Facebook, sa réouverture le jeudi 21 mai, jour de l'Ascension, début d'un long week-end de 4 jours, l'occasion idéale d'en profiter. Voilà une bonne nouvelle pour toutes les familles, petits et grands et pour les amoureux des animaux.

Nous vous retrouverons jeudi 21 mai, avec un immense plaisir, dans des conditions sanitaires optimales

Les équipes du zoo ont profité de ce confinement pour préparer de nombreuses surprises, nouveautés et améliorations pour ses prochains visiteurs. Les familles, qui ont manqué de sorties et de loisirs en plein air durant le confinement pourront à nouveau profiter de ce parc, né en septembre dernier.

Durant le confinement, les équipes et soigneurs ont pris soin de ses pensionnaires afin de permettre d'admirer à nouveau des animaux du monde, d'Europe, d'Afrique, d'Australie d'Asie ou d'Amérique. Lamas, tortues, flamands, serpents, lézards, volières, nandous ... et beaucoup d'autres auront le plaisir de retrouver les visiteurs.

Durant le confinement, l'Exotic Park a fait vivre, en vidéo, sur ses réseaux sociaux et sa chaîne youtube, la vie du parc et des animaux en confinement.

Des aménagements une visite sereine

Le parc a mis en places les règles sanitaires nécessaires afin de proposer aux visiteurs de découvrir le parc dans les meilleures conditions. Les animations dans le vivarium, et les dégustations d'insectes ne sont pas assurées "pour des raisons évidentes". Les visites guidées et activités soigneur sont également annulées pour le moment. Le chalet de restauration "L'Escale Exotic" rouvrira pour la vente à emporter. Le parc autorisera les visiteurs à consommer dans le parc sur les tables de pique-nique en extérieur et très espacées.

Nous comptons sur vous pour refaire vivre Exotic Park comme il le mérite

Contacts : L'Exotic Park, 1170 Chemin Lasbourdettes à Lescar. 06 18 24 95 34 / 05 33 11 13 80 - www.exotic-park.com - contact.exoticpark@gmail.com - Page Facebook