Découvrez Kiosques, l'évènement imaginé par Nova Villa qui tisse un lien entre scolaires et journalistes !

Nova Villa crée Kiosques, un point de rencontre entre scolaires et journalistes, et c’est avec France Bleu Champagne-Ardenne.

Nova Villa, l’association rémoise qui organise le festival jeune public Méli’Môme, explore depuis près de sept ans le terrain de l’éducation aux médias.

C’est dont naturellement que les membres de Nova Villa ont décidé d’aller plus loin et de créer un rendez-vous spécifiquement dédié aux journalistes et aux médias : c’est Kiosques, et la première édition se tiendra du 6 au 10 décembre 2021.

Pendant une semaine, des journalistes locaux, nationaux et internationaux viendront à Reims pour des conférences au Cellier et des rencontres dans des écoles, collèges et lycées de Reims et du Grand Reims.

Pour Nova Villa, « dire et raconter le monde, comprendre aujourd’hui et ici, regarder comment l’histoire éclaire le présent… Qui mieux que les journalistes pour le faire, pour nous informer, nous amener à réfléchir pour être des citoyens responsables et critiques ? »

En dehors des séances réservées aux scolaires, quatre soirées tout public sont également proposées au Cellier, à 18h30 :

- mardi 7 décembre, rencontre avec Julien Giry, universitaire,

- mercredi 8 décembre, avec Marine Vlahovic,

- jeudi 9 décembre, pour la projection de deux films documentaires de et avec Margaux Benn,

- vendredi 10 décembre, rencontre avec Pierre Haski.

Plus d’infos sur le site officiel de Nova Villa.

France Bleu Champagne-Ardenne est fière d’être partenaire de Kiosques, le nouveau rendez-vous de Nova Villa.