Découvrez l'Auvergne: l'église romane de Saint-Saturnin (63)

63450 Saint-Saturnin, France

Visite de l'église Notre-Dame de Saint-Saturnin

Interview d'Imbert Jacomet, habitant de Saint-Saturnin et ancien conservateur du patrimoine, réalisée par Patricia Farat

Imbert Jacomet, ancien conservateur du patrimoine à Saint-Saturnin © Radio France - Patricia Farat

Un peu d'histoire... il y a 10 000 ans.

On est juste en face du Mont Redon. Il faut imaginer, il y a un peu plus de 10 000 ans, les 2 cratères du puy de la Vache et Lassolas dans la chaîne des Puys, dégueulant leur lave. La lave arrive précipitamment, vient buter sur une colline, remplit une vallée et forme une sorte de bourrelet, comme une vague qui se fige. Puis elle change de direction et repart vers Saint Amant et à Tallende où elle s'arrête.

L'église, comme le château, comme tout le village qui est une sorte de village-rue, occupe l'arête sommitale de ce bourrelet.

Saint-Saturnin dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

L'église Notre-Dame

L'église Notre Dame de Saint-Saturnin date du XIIème siècle. Construite en pierre de lave noire et arkose, elle est de style roman. C'est l'une des grandes églises majeures d'Auvergne. Il y a 5 églises romanes majeures en Auvergne: la basilique Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, l'église Saint-Austremoine d'Issoire, la basilique Notre-Dame d'Orcival, l'église de Saint-Nectaire et l'église de Saint-Saturnin.

L'église de Saint Saturnin est la plus simple et la plus petite des 5. Elle n'a pas de chapelles rayonnantes au chevet.

Eglise Notre-Dame de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Extérieur

On voit très bien les 3 volumes qui s'étagent, qui forment une structure pyramidante. La particularité des églises d'Auvergne, c'est qu'elles ont comme des épaules très larges qui soutiennent le clocher octogonal.

Le clocher octogonal est d'origine. Il n'a pas été abattu à la Révolution. C'est le seul original avec la basilique d'Orcival.

Église Notre-Dame de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Entrée de l'église de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Intérieur

Quand on est à l'intérieur de l'église, on découvre que ce massif est totalement évidé. On a le sentiment que la coupole est suspendue. On a 4 arcs, dits arcs diaphragmes, qui se découpent dans l'espace avec leurs baies géminées.

Intérieur de l'église de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

La crypte

France Bleu Pays d'Auvergne vous emmène dans la crypte de l'église Notre-Dame de Saint-Saturnin.

Elle abrite une pietà en calcaire polychrome du XVème siècle. La Vierge est entourée de Saint Jean et Sainte Madeleine.

A découvrir aussi à Saint-Saturnin...

Saint Saturnin est un très joli village. N'hésitez pas à déambuler dans ses ruelles.

Ruelle de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Place du marché de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

Visitez le Château Royal de Saint-Saturnin

Château de Saint-Saturnin dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Faites une pause gourmande au Bistrot d'Ici

Le Bistrot d'Ici, lieu de vie de Saint-Saturnin © Radio France - Patricia Farat

Randonnez dans les environs du village

Randonnées familiales - Départ de la place centrale de la commune. © Radio France - Valérie Pocheveux

Sur les hauteurs de Saint-Saturnin © Radio France - Valérie Pocheveux

