Découvrez les édifices religieux participant aux Journées Européennes du Patrimoine

Samedi et dimanche, les journées européennes du patrimoine vous accueillent dans une grosse centaine de lieux en Alsace, avec comme chaque année des premières fois. Des lieux que vous découvrirez près ou loin de chez vous grâce à ces journées annuelles, ça va nous faire la semaine, nous avons beaucoup de choses à raconter sur de beaux bâtiments. Et ça a même une fonction.

Je vous ai sélectionné aujourd’hui trois édifices religieux alsaciens qui sont pour la première fois présentés lors de ces journées. Le patrimoine religieux mais ça vient, nondedié, ce n’est pas seulement le bâtiment en lui-même (les églises, temples, mosquées, synagogues, chapelles) ; il ne faut pas oublier les presbytères, les évêchés, les couvents et monastères ; les chapelles des écoles, collèges, hôpitaux et pensionnats ; les cimetières ; les calvaires et les croix de chemin ; les œuvres d’art, le mobilier, les instruments de musique (orgues et autres), les vitraux, l’orfèvrerie ; ça va, j’ai bientôt fini, il reste les vêtements et les objets liturgiques ; les livres rares ; et les archives bien connues de nos généalogistes.

En fait, ça fait beaucoup de choses à voir. Ce week-end, vous visiterez peut-être pour la première fois l'église Notre-Dame de Guebwiller, une ancienne collégiale... rien à voir, là, une collégiale, donc, construite au XVIIIe siècle, l'une des plus imposantes constructions religieuses de style néo-classique dans le nord-est de la France, construite en grès rose.

L’église protestante de la Robertsau de 1864 vous ouvrira ses portes, elle a pris la suite d’une première chapelle de 1339 dédiée à saint Georges. Le tympan en a été conservé à l’entrée de l’église actuelle. Ne ratez pas l’orgue, réalisé en 1866 par la manufacture Stiehr-Mockers.

À Mulhouse, le récent Centre musulman An-Nour, An-Nour qui signifie la Lumière, vous ouvre ses portes pour vous montrer l'architecture étonnante et les agencements du lieu, les fonctions des différentes pièces et parties, cela permettra sûrement de casser quelques idées à propos de l’Islam. Toutes les dates, les horaires, sont à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Le site des Journées Européennes du Patrimoine.