Découvrez les rendez-vous de la fête de la musique en Côte-d’Or du 17 au 24 juin

Samedi 17 juin

- A Ancey - Fête de la musique à partir de 18h place du Pasquier - Buvette et restauration

- A Magny-les-Villers - Fête de la musique sur l’aire de loisirs à 19h

- A Velars-sur-Ouche - Fête de la musique dès 18h30 à la salle des 3 ponts

- A Beire-le-Châtel - Fête de la musique place de l'église à 19h30 avec les Bérets Bémol

- Au Château de Merceuil à 19h - Concert du Vesoul Jazz Orchestra pour la fête de la musique à Merceuil, buvette, petite restauration, au profit de l'association la Marsolienne.

Dimanche 18 juin

- La Vapeur organise la fête de la musique au parc du château de Pouilly à Dijon de 15h à 21h

Mardi 20 juin

- A Vitteaux - Fête de la musique avec la chorale "Les trois petites notes de Vitteaux"dans les jardins de la mairie à 18h30

- A Marsannay-la-Côte - Fête de la Musique à la maison de Marsannay à partir de 18h30

- A Chevigny-Saint-Sauveur -Fête de la musique, place de la république dès 20h - Les Chirpy Girls danseront sur l’Esplanade du monument aux morts aux alentours de 20h30

Mercredi 21 juin

- A Arnay-le-Duc - Fête de la musique place de l'aventure dès 19h

- A Dijon -La Fête de la musique , c’est de 18h à 23h sur l’ensemble du centre-ville entièrement piétonnisé pour l’occasion

- A Dijon - Fête de la musique avec les écoles primaire de Champollion, York et Lamartine chanteront à la Cour de Flore de la mairie de Dijon à 9h30

- A Saulieu - Karooké géant et danse sous un chapiteau Place Monge dès 18h - Buvette et foodtruck

- A Longecourt-en-Plaine - Mini bal folk à la salle de la grande ferme de 20h à 22h

- À Remilly-en-Montagne , pour la première fois la commune invite tous les musiciens du village à célébrer la fête de la musique dans le Jardin communal en haut du village

- À Beaune - Venez fêtez la musique dans le parc de 4000m² du greet hôtel & restooo Beaune avec les Five feet under et les Seven Balls - Ambiance Rock'n Roll autour du BBQ

Réservation au 03 80 24 15 30 Entrée gratuite

- A Semur-en-Auxois - Fête de la musique nombreux groupes dans les rues de la commune

Vendredi 23 juin

- A Source-Seine - Fête de la musique à 20h concert de folk et rock et après le concert animation musicale jusqu’à minuit

- A Moloy - Aux vieux fourneaux concert 6NAP6 à partir de 21h

Samedi 24 juin

- A Cussey-les-Forges - Fête de la musique de 19h à 23h place d’armes - Au programme : chanson française, variétés , techno