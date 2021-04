Cirkwi et Geocaching : 2 applis pour randonner autrement en Auvergne et dans le monde entier

L'Auvergne est le territoire idéal pour s'adonner aux randonnées pédestres et VTT. Voici 2 applications à télécharger dans vos smartphones: Cirkwi , qui vous permettra de connaitre les sentiers près de chez vous et Geocaching pour randonner de façon ludique et découvrir des trésors!