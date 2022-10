Denis Gannay expose "Chair et Matière" à Saint-Cyr sur Loire

Homme de radio, de télévision, pilote de rallye, Denis Gannay aime autant l'action que l'émotion. Et quand il emmène son appareil photo avec lui, les détails de notre monde s’engouffrent dans son objectif.

Après plusieurs expositions qui ont fait parler d'elle comme "La route fleurie", ces "mausolées" de fleurs sur le bord des chaussées en hommage aux victimes d'accidents de la route, il expose à nouveau ses photographies.

"Chair et Matière" à découvrir jusqu'à dimanche dans le superbe écrin du pavillon Charles X dans le parc de la Pérraudière à Saint-Cyr sur Loire. Une exposition en 2 temps, couleur et Noir et Blanc.

"Chair et Matière" - Denis Gannay

Couleur au premier étage avec des détails étonnant d'objets aussi divers que variés où la Matière est mise en avant, couleur et Matière également au deuxième étage avec la nature, arbres, plantes et fleurs, et Noir et Blanc au dernier étage le rendez-vous de la "Chair" avec des photos somptueuses de corps qui le sont tout autant.

A noter que Denis Gannay a installé un petit studio photo dans l'exposition car il adore tirer le portrait à qui veut, toujours en Noir et Blanc bien sur!

Denis Gannay expose ses photos "Chair et Matière " au pavillon Charles X du parc de la Perraudière à Saint-Cyr sur Loire jusqu'au dimanche 16 octobre 19h.