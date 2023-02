Des idées de sorties en famille chaque samedi sur France Bleu Touraine grâce à kidiklik37

Chaque samedi à 10h sur l'antenne de France Bleu Touraine, dans l'émission "100% week-end en Touraine" découvrez toutes les idées de sorties à faire en famille grâce à kidiklik37.fr . Ce site fourmille de proposistions relayée par Sophie Langlois, tourangelle et maman de trois enfants. Sophie Langlois a rejoint l’équipe des parents ultra curieux de Kidiklik.fr pour créer le site de l’Indre et loire.

ⓘ Publicité

Sophie Langlois référence des lieux qui sont à visiter en famille, pour se cultiver, s’amuser, s’émerveiller...

"J’adore conseiller les rendrez-vous locaux qui me plaisent et partager mes bons plans pour qu’un maximum de familles et d’enfants en profitent" explique la référente de Kidiklik37 en Indre-et-Loire.

Chaque samedi, Sophie Langlois propose plusieurs idées de sorties dans l'émission d'Isabelle Dorso, juste après l'émission jardinage. Mais vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de kidiklik37 et personnaliser vos recherches.