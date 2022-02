Des nouvelles expositions aux Bassins des Lumières à Bordeaux à découvrir jusqu’au 2 janvier 2023

La Base sous-marine accueille deux nouvelles expositions des Bassins de Lumières à Bordeaux. Jusqu’au 2 janvier 2023, découvrez “Venise, la sérénissime” et “Sorolla, promenades en bord de mer” pour une expérience artistique et culturelle hors normes.

Désormais lieu de culture incontournable, l’ancienne Base sous-marine à Bordeaux dévoile au public les toutes nouvelles expositions estampillées Bassins des Lumières. Jusqu’au 2 janvier 2023, cet écrin chargé d’histoire vous transporte pour un voyage autour de “Venise, la sérénissime” et “Sorolla, promenades en bord de mer”.

Venise est à l'honneur de la nouvelle expositions des Bassins de Lumières à Bordeaux - Culture Espaces. E. Spiller

Destination Venise pour la nouvelle exposition des Bassins de Lumières !

Après Monet, Chagall et Renoir, les Bassins de Lumières vous proposent une nouvelle exposition immersive d’un nouveau genre. Projetées sur les murs de la Base sous-marine, les oeuvres d’artistes tels que Tintoret, Bellini ou Canaletto vous transporteront dans l’univers exceptionnel qu’est Venise. Au programme : déambulation le long du Grand Canal, des ruelles et places, des bâtiments et des églises, mais aussi pour une promenade à travers l’art byzantin et la basilique Saint Marc sous la baguette du créateur artistique, Gianfranco Iannuzzi. Place aux richesses offertes par cette thématique infinie autour des écluses, des grandes bouées d’amarrage mais aussi à travers l’expérience unique du Cube.

Des oeuvres à découvrir au cours d'une exposition immersive au coeur de la Base sous-marine à Bordeaux

Partez pour des “promenades en bord de mer” avec Sorolla

Comme pour chacune de ses expositions, les Bassins de Lumières proposent également un programme court. Cette fois-ci, c’est l’artiste Joaquin Sorolla qui est à l’honneur avec ses “promenades en bord de mer”.

Sorolla, un artiste à l'honneur des Bassins de Lumières à Bordeaux

Informations pratiques

Du 11 février 2022 au 2 janvier 2023

Dates et horaires : Ouvert du dimanche au jeudi de 10h à 18h (jusqu'à 19h en période de vacances scolaires) et le vendredi et samedi de 10h à 20h (jusqu'à 21h en période de vacances scolaires).