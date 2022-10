7 rendez-vous Halloween en famille à ne pas rater dans les Alpes-Maritimes cette année

Halloween arrive à grands pas (pour ceux qui ne le sauraient pas trop, le jour J c'est lundi 31 octobre).

Dépoussiérez vos grimoires, sortez vos dents de vampire dès maintenant car c'est un long week-end qui débute, plein de fantômes, démons et autres bêtes en tous genres.

7 rendez-vous dans les Alpes-Maritimes

Escape game et défilé costumé à La Colle-sur-Loup

Samedi, une après-midi terrifiante (et sucrée) est annoncée à La Colle avec notamment un escape game sur l'Egypte dans les rues du village.

1er festival sorcier Expecto Luminos à Saint-Martin-Vésubie

C'est une première ! Sorcières, sorciers et passionnés des aventures du petit sorcier à lunettes Harry Potter (ça fait du monde) se réuniront dimanche 30 octobre, à la veille d'Halloween à Saint-Martin-Vésubie.

Des contes d'Halloween au Broc

Dimanche, on nous raconte des contes pour frissonner, pour se faire peur sur la place Neuve du Broc. C'est à partir de 15h.

L'affiche de l'événement au Broc

Une chasse aux bonbons à Puget Théniers

Lundi, il y a une chasse aux bonbons est prévue dans le village, à 15h30 et sera suivie d’un goûter d’Halloween offert à tous les enfants, place Adolphe Conil.

On transpire de peur au Complexe Sportif Jean Bouin à Nice

Lundi dès le matin à la patinoire il ne faudra pas avoir peur. On passe, en fait, un moment convivial, en famille et/ou entre amis avec entre 9 et 12h le jardin de glace ainsi que de 14h à 18h et de 21h à 1h ! Au programme : animations musicales, atelier maquillage, quiz Halloween et goodies à remporter (le soir).

Lundi 31 octobre, ambiance Halloween au Complexe Sportif Jean Bouin de Nice - Ville de Nice

Pour les cours de fitness, on vient déguisés de 17h à 21h.

Et à la piscine, l'après-midi, il y a toboggan, déco et ateliers coloriages. Si trouille, ne pas venir.

Un bal d'Halloween au Rouret

Au Rouret, lundi soir un bal déguisé est organisé pour les familles pour danser, s'amuser, se faire peur (mais pas trop).

Illustration - Le bal d'Halloween au Rouret - Mairie du Rouret

De 5 à 10 €, réservation indispensable

