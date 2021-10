Des visites de l'Hermione à Bayonne pendant les vacances de la Toussaint

Voilà quelques semaines que l'Hermione stationne à Bayonne. À partir du samedi 30 octobre, il sera possible de visiter la frégate, réplique du bateau de Lafayette.

Il sera possible de visiter l'Hermione à Bayonne pendant les vacances de la Toussaint

Elle est arrivée à Bayonne il y a plus d'un mois, et pourtant, il a fallu se contenter de la regarder de loin. Pour les vacances de la Toussaint, l'Hermione s'ouvre au public. À partir du 30 octobre, les visiteurs pourront découvrir la réplique de cette frégate du XVIIIe siècle, qui stationne en cale sèche au port de Bayonne.

L'Hermione est en cale sèche à Bayonne depuis le 16 septembre © Radio France - Simon Cardona

La visite se fera en deux moments : Les curieux seront d'abord invités à une exposition à quai, qui retrace l'histoire de l'Hermione, sa reconstruction et ses voyages. Dans un second temps, les visiteurs monteront à bord et pourront se promener sur les deux premiers ponts du navire. Des médiateurs seront présents pour répondre aux questions du public. Des visites guidées sont aussi proposées.

L'entrée coûte 9€. Aucun billet n'est vendu sur place mais il est possible de s'en procurer l'Office du tourisme ou bien sur son site internet.