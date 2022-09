Destination Cosmos, le nouveau défi des Bassins des lumières à Bordeaux du 21 octobre au 19 novembre

Après avoir ravi des milliers de visiteurs avec ses expositions immersives, Culturespaces présente aux Bassins des lumières une nouveauté qui vous emmène dans les étoiles. Avec “Destination Cosmos”, préparez-vous pour un voyage spatial concocté en collaboration avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

26 soirées pour tutoyer les étoiles aux Bassins des lumières

Au cours de 26 soirées du 21 octobre au 19 novembre, vous allez plonger dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et autres supernovae. Du cœur de la forêt tropicale guyanaise aux confins de l’univers, vous allez en prendre plein les yeux pendant ce voyage unique. Au programme : les canyons martiens, un passage par Jupiter, un survol des anneaux de Saturne et même un peu plus !

Ce voyage “Destination Cosmos”, en partenariat avec France Bleu Gironde, est un incroyable spectacle immersif pour explorer l’immensité de notre univers. L’image se mêle à la musique pour une immersion encore plus intense. Prêt à relever cet ultime défi aux Bassins des lumières à Bordeaux ?

Vos invitations à gagner prochainement sur France Bleu Gironde et sur le site Internet. Bonne chance !

A la découverte de l'espace avec les Bassins des lumières et "Destination Cosmos" à voir du 21 octobre au 19 novembre 2022 - Bassins des lumières / Culturespaces

Informations pratiques

"Destination Cosmos" du 21 octobre au 19 novembre du lundi au samedi de 18h15 à 22h

Plein tarif : 13,5€. Tarif réduit (5 à 25 ans) : 9€

Bassins des lumières / Base sous marine Impasse Brown de Colstroun à Bordeaux