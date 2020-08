Destination Provence : les animations de l’été dans le Massif des Costes

Voici la sélection de Cécile Bisiaux, responsable accueil et promotion touristique de l'Office de Tourisme du Massif des Costes.

La Barben

La municipalité lance cette année un marché nocturne, le "Marché à la Belle Etoile" chaque vendredi soir du 7 au 28 août. Rendez-vous sur la place du village de 19h à 23h pour flâner entre les stands d’artisans et producteurs locaux. Restauration sur place avec la présence de food trucks.

Le marché à la belle étoile de La Barben

A l’occasion des 50 ans du Zoo de La Barben, quelques soirées musicales sont prévues au restaurant « Le Bistrot du Zoo », les 7 et 28 aout, ainsi que le 4 septembre. Programme à découvrir sur la page Facebook du Zoo de La Barben.

Vernègues

Deux rendez-vous conviviaux célébreront la gastronomie provençale et méditerranéenne sur la place du village organisés par l'Office Municipal des Sports et de la Culture : un grand aioli le 15 août à midi et soirée paella le 29 août pour clôturer l'été.

La procession de Saint-Symphorien le 22 août : chaque année les paroissiens son invités à faire une marche pour accompagner la statue de Saint Symphorien de l'église du vieux village "Notre-Dame de Lourde" à la chapelle de Saint-Symphorien. Le traditionnel pique-nique en colline succédera dès 19h à la messe de célébration.

Sans oublier en septembre les journées du Patrimoine et de l'éducation les 19 et 20 septembre, et le Festival Revival Rock les soirs du 18 et 19 septembre.

Pélissanne

La ville organise la deuxième édition de son marché nocturne des créateurs le vendredi 21 août dès 19h. Une première édition a eu lieu en juillet, les visiteurs ont pu découvrir de nombreux stands débordant de créativité avec des créations uniques conçues ou fabriquée dans la région.

Maché nocturne des créateurs de Pélissanne

Deux belles occasions de découvrir le moulin à huile des Costes : ce jeudi 6 août de 16h à 22h avec animation musicale et le jeudi 13 août dès 10h avec producteurs et artisans locaux, vin, fromages, miel, visites, expositions, dégustations. Apéritif offert à 11h30 et 18h.

Portes ouvertes du Moulin des Costes à Pélissanne

Aurons

Deux rendez-vous à ne pas manquer cet été sur la place du boulodrome, lieu ou bat le cœur du village. Les visiteurs pourront dîner au Bistrot du village avec une ambiance musicale pour passer une douce soirée, le samedi 8 août avec le groupe Lolly N'Co, et le samedi 22 août : animation musicale karaoké organisé par le comité des fêtes.

Les soirées d'Aurons

Vendredi 7 août : marche nocturne au départ du village organisée par le club randonnée d'Eyguières - parcours de 11km, à partir de 6 ans, participation 5 euros pour adultes.

Rando semi-nocturne d'Aurons

Alleins

La 6e édition de la fête de l'amande aura lieu le 26 septembre de 10h à 19h. Nouveauté cette année : les stands vont occuper à la fois le cœur du village mais également l'amandaie. Au programme : démonstration avec un ancien cassoir d'amande en fonctionnement, concours de cassage manuel, exposition et présentation de différentes variétés d'amandes, ateliers enfants, ateliers cuisine et beauté, visite commentée de l'amandaie, atelier boulangerie et pâtisserie, atelier pédagogique et pratique sur le travail des lavandières d'antan, travail artisanal sur le cuir, et tourneur sur bois.

Fete de l'amande d'Alleins

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme Massif des Costes.