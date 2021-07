Découvrez les origines, l'histoire et la réalisation de la mythique poire tapée de Rivarennes. baladez vous dans ses vergers et profitez d'une dégustation très gourmande en fin de visite.

Destination Touraine gourmande : Rivarennes et sa Maison de la Poire Tapée !

Qui dit « Rivarennes » dit « Poire Tapée » !

Et si cet été vous faisiez un petit détour par cette jolie commune gourmande d’un peu plus de 1000 âmes ?

Maison de la poire tapée à Rivarennes - @maison de la poire tapée

Inévitable et indispensable adresse de vos balades d'été !

La « Maison de la Poire Tapée » vous propose de revivre l’histoire de cette spécialité inimitable au travers d’une présentation audiovisuelle historique disponible en plusieurs langues, afin de satisfaire tous les visiteurs.

Vous allez pouvoir tout savoir sur la conception et la réalisation de la poire tapée : une poire sèche qu’on « tape » au sens premier du terme afin de la rendre plate et qui est déshydratée pendant 130 heures ! Il faut savoir parfois faire preuve de beaucoup de patience pour obtenir un résultat de fabrication excellent et faire chanter vos papilles…

Profitez du parcours pour découvrir deux vergers de vieilles variétés uniques, car seulement et fièrement produites à Rivarennes !

Bien sûr, vous ne devez rater sous aucun prétexte la dégustation qui vous est proposée en fin de visite !

La Maison de la Poire Tapée

1, chemin des écoliers 37190 Rivarennes

Tel : 02 47 95 47 78

Tarifs :

Adultes : 4 euros

Gratuit pour les moins de 7 ans

Ouvert tous les jours, jusqu'au 31 octobre de 10h30à 12h et 14h à 18h30