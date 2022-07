Détente et amusement en famille à Balnéa à Loudenvielle

En plein coeur de la vallée du Louron, à 1000 mètres d'altitude, Balnéa vous invite à profiter d'un moment de détente en famille avec une vue imprenable sur les Pyrénées et la nature.

Détente assurée

Pour profiter des vertus de l'eau, et recharger vos batteries, vous pouvez profiter du bain musical, de la grande lagune, des jets hydromassants, du hammam et du sauna.

En tout, ce sont 5 espaces de bains qui sont disponibles, selon vos envies : les bains japonais, amérindiens, romains, incas et Maya.

De l'amusement pour toute la famille

Envie de vous amuser et de profiter de votre journée en famille? Ludéo Balnéa est là pour vous faire profiter d'activités aquatiques à tout âge. Alors que les plus petits peuvent s'amuser dans le Bubble Pirate, le mini-toboggan et la pataugeoire avec des jeux d'eaux, les plus grands peuvent faire le plein de sensations sur les 70 mètres de toboggan aquatique et les 5 pistes de Pentagliss.

Un spa extérieur, une pataugeoire, une aire de jeu et une aire de pique-nique sont également là pour vous faire passer une magnifique journée en famille, et profiter d'une vue imprenable au coeur des Pyrénées

Pour plus d’informations, rendez-vous sur balnea.fr