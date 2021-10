Dorlisheim : Découvrez Prison Island, une aventure inédite en Alsace

C'est un endroit un peu mystérieux qui vous attend à Dorlisheim, après avoir créé votre équipe et récupérer votre badge, le décompte est lancé. Objectif : faire un maximum de points dans chaque cellule. Action, coopération, réflexion, à vous de jouer !

Inspiré du jeu TV Fort Boyard, mais sans araignées ni scorpions et sans Passe-Partout, il s’agit d’un jeu d’aventure coopératif qui se déroule dans une décoration de Prison. Les épreuves qui attendent les joueurs peuvent être « tactiques », « techniques » ou « physiques ». L'équipe de France Bleu Alsace est partie à la rencontre de Rigobert Kohler, gérant de Prison Island

Basket, l'une des 23 cellules de Prison Island

Certaines pièces intriguent, vous aurez l'occasion de rentrer dans une cellule de prison avec pour but de trouver différents indices et de marquer des points. Jeu d'adresse, de réflexion, d'intrigues et d'autres surprises vous attendent.

Prison Island

Activité accessible de 8 ans à 88 ans. Découvrez Prison Island à Dorlisheim - Zone de loisirs Le Trèfle