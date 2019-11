Drissich Johr Theàter - Les 30 ans du théâtre alsacien d'Achenheim

Achenheim, France

Réécoutez Raymond Bitsch Copier

Drissich Johr Theàter e luschspiel in 3 Àkt vun Raymond Bitsch do isch e Wirte die will e junger Burscht hirote, in dem Moment stellt sich e eltere Hochzitter fer ihri Dochter vor... un dàm will au noch d'Salomé de Isidore hirote.. gibt's eini, zwei odder dreij Hochzitte.

L'affiche du théâtre alsacien d'Achenheim - Théâtre alsacien d'Achenheim

Trente ans de théâtre

Une pièce de Raymond Bitsch. Une Aubergiste veut se marier avec un jeune homme mais au même moment se présente un homme d'un certain âge qui veut épouser sa fille... N'oublions pas Salomé qui voudrait se marier avec Isidore... Y aura-t-il un, deux ou trois mariage ?

Les 15 et 16/11/2019 à 20h00, le 17/11/2019 à 14h30.

Les 22 et 23/11/2019 à 20h00, le 24/11/2019 à 14h30.

Salle polyvalente

Route de Holtzheim

Achenheim

Théâtre Alsacien Achenheim

03.88.96.53.87

Plein tarif : 8.00 €