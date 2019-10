Le Salon AGRIMAX du 23 au 25 octobre à Metz Expo avec France Bleu Lorraine.

Metz, France

Agrimax vient répondre à l'attente des professionnels du secteur

Agrimax du 23 au 25 octobre

Le salon participe à la stratégie de développement de tout un territoire avec la mise en évidence de l'ensemble de ses filières et des produits qui y sont rattachés.

Agrimax présente notamment sur 21.000 m² couverts et un espace plein air, un très important pôle consacré à la valorisation de l'élevage. Autour de deux rings et 250 exposants, l'édition 2018 a rassemblé ainsi près de 500 bovins issus de 9 races différentes dont plusieurs en concours lait ou viande ainsi que des ventes d'animaux d'élevage et de boucherie : race charolaise, limousine, rouge des près, Prim Holstein, Aubrac, Salers, Blanc-Bleu, Hereford ainsi q'un important pôle ovin et avicole. Biensûr, Agrimax c,'est aussi des conférences, des concours sur plusieurs rings et des ventes aux enchères...

Show Open Génisses

le show open génisses

Les 23 et 24 octobre 2019 le show Open Génisses se déroulera à Metz dans le cadre du 8ème Salon Agrimax. Cet événement, d'ampleur nationale, mettra en scène 400 génisses, toutes races confondues sur les deux premiers jours du salon agricole du Grand Est.

400 génisses laitières venues de l'ensemble de l’hexagone et des pays voisins - en plus de tous les animaux présents pour le salon Agrimax- pourront ainsi concourir sur les rings du hall A du parc des expositions de Metz Métropole et contribueront au rayonnement de l'événement agricole professionnel du Grand Est.

